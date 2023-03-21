В Пекин недорого: авиаперевозчик озвучил цены на билеты из Хабаровска

Улететь в Пекин можно будет уже 26 марта Фото: Telegram/AuroraAirlines

Жители Хабаровского края могут по-новому планировать свой отпуск. Авиакомпания «Аврора» запускает прямые рейсы из столицы региона в Пекин в период с 26 марта по 26 октября.

Изначально фигурировала информация о двух рейсах в неделю по понедельникам и четвергам, но, по уточненным данным, они будут осуществляться по средам и воскресеньям. Улететь в столицу Китая без багажа получится всего за 11 905 рублей. Дорога туда-обратно налегке обойдется в 18 325 рублей. Для любителей взять с собой побольше придется запастись дополнительными семью тысячами рублей.

- Через Пекин открывается много интересных направлений. Главное уложиться в транзитный лимит и выбирать прямые перелеты, чтобы не попасть в западню видовых формальностей. Например, из Пекина без проблем можно попасть в Японию, Южную Корею, Сингапур и Австралию, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Однако несмотря на привлекательную стоимость билетов и спрос на рейсы в Китай со стороны дальневосточников, первый рейс российской авиакомпании может стать не провальным, но как минимум нерентабельным. Расписание появилось только в понедельник, а первый Airbus отправится в пекинский аэропорт уже в воскресенье.

- Отправиться в Пекин смогут граждане с визами или те, у кого на руках есть билеты в третью страну, чтобы воспользоваться безвизовым транзитом на 144 часа.

Напомним, генконсульство КНР в Хабаровске с 15 марта начало принимать заявки от жителей региона на оформление въездных документов. Аккредитованные китайские компании могут высылать туристические приглашения гражданам России, по которым подаются документы на оформление туристической визы.

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