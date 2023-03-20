За Великой Китайской стеной: прямые рейсы в Пекин скоро станут доступны жителям Хабаровского края

Предварительно рейсы планируются по понедельникам и четвергам Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус анонсировала запуск прямых авиарейсов из Хабаровска в Пекин и обратно. Купить билеты можно будет на сайте авиакомпании «Аврора», которая входит в группу «Аэрофлот» уже в конце марта.

- Авиакомпания будет выполнять рейсы в уже доступный для жителей края Харбин. Кроме того, в марте хабаровчане смогут отправиться и в Пекин, - говорится в сообщении администрации Хабаровска.

На данный момент известно, что перелеты планируется осуществлять два раза в неделю.

- Сейчас ходят разговоры о том, что самолеты будут осуществлять прямые рейсы в Пекин по понедельникам и четвергам, но пока в систему не войдут тарифы и расписание, о формировании туристических пакетов говорить рано. Китайские партнеры нам прислали свои предложения о стоимости обслуживания туристов, но для формирования готового продукта необходимо знать стоимость авиаперевозок, которые мы все еще ждем, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Напомним, с 15 марта генеральное консульство Китая в Хабаровске начало принимать заявки от жителей региона на оформление въездных документов после решения о смягчении визовой политики.

При этом рейсы из Хабаровска и так пользовались большим спросом среди дальневосточников. Сейчас желающих отправиться в Поднебесную станет еще больше, так как прием заявок в консульстве осуществляется четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, среду и пятницу.

Также остается вопрос о безвизовом групповом туризме по соглашению межправительственной комиссии. Официально оно еще не заработало в полную силу, поэтому для поездки в Китай необходимо оформление въездного документа.

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