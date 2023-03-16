Выстроятся очереди: первые туристические визы начнут выдавать в консульстве КНР в Хабаровске

Получить туристическое приглашение из Китая можно с 15 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Радостные новости для желающих отправиться в Китай поступили от генерального консульства страны в Хабаровске. Власти страны с 15 марта приняли решение о смягчении визовой и въездной политики.

В тексте указано, что с 15 марта 2023 года возобновляется въезд по визам, которые были выданы до 28 марта 2020 года и еще не закончившим срок действия. Снова начнут свою работу аккредитованные за границей организации, которые занимаются рассмотрением и выдачей различных типов виз для въезда в Китай иностранцев. Начнут работать приграничные видовые агентства, а также возобновится политика безвизового въезда на остров Хайнань.

- Что из себя представляет туристическое приглашение? Оно дается компанией, которая аккредитована на определенный вид деятельности, на конкретное лицо. По нему можно подать документы на туристическую визу в любом городе, где есть консульство КНР. Но цель поездки может быть только туристической. Приглашающая сторона предполагает, что клиент прилетит и будет обслуживаться через данную компанию, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Рейсы из Хабаровска в Харбин пользовались большим спросом и до новости о возможности оформить туристическую визу. Сейчас желающих станет еще больше. Прием заявок в консульстве осуществляется четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, среду и пятницу.

Однако не стоит забывать, что соглашение межправительственной комиссии о безвизовом групповом туризме пока еще не заработало в полную силу, поэтому отправиться в Китай без въездного документа не получится.

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