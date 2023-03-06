Без визы, но есть один нюанс: жители Хабаровска без труда могут попасть в Харбин и Пекин

Транзитные пассажиры смогут находиться без визы в КНР от 48 до 144 часов Фото: Мария ЛЕНЦ

Радостные новости из сферы заграничных поездок подоспели для жителей Хабаровского края. Очередные послабления со стороны Китайской Народной Республики позволили посещать страну без длительных процедур по оформлению виз в консульствах, но есть одна маленькая деталь…

- Китай - это визовая страна. Посетить ее без документа, который позволит пройти пограничный контроль, нельзя. Сейчас хабаровчане могут прилететь в Харбин без визы прямым рейсом только в качестве транзитных пассажиров. Если на руках есть проездной документ в третью страну, то на территории города можно находиться до 48 часов. Сейчас из Харбина летают рейсы в Сеул и Токио, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

При этом никаких ограничений в перемещениях по городу не будет.

- Когда откроются рейсы в Пекин, то транзитные возможности жителей Дальнего Востока станут намного шире. Да и количество времени, которое можно провести в столице КНР выше - 144 часа.

Официально неизвестно, когда стартуют рейсы из Хабаровска в Пекин, но официальные источники сообщают, что запустить их в июне планирует авиакомпания «Россия».

Напомним, сейчас между Хабаровском и Харбином летают две авиакомпании - российская «Аврора» и китайская Hainan Airlines. Причем одна из них увеличила количество рейсов до двух в неделю. Не желая терять пассажиров, иностранная авиакомпания также задумывается об увеличении количества рейсов, что может положительно сказаться на стоимости билетов.

Однако информации о начале выдачи туристических виз с китайской стороны по-прежнему нет.

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