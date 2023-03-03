Хватал стюардесс за руки и материл пассажиров: буйный авиадебошир был задержан в аэропорту Магадана

Мужчина не реагировал на требования бортпроводников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обычный рейс из Хабаровска в Магадан пассажирам запомнится надолго - в плохом смысле. Прямо во время полета один из пассажиров начал вести себя непристойно и нарушать общественный порядок.

- Правонарушитель отправился в полет в состоянии алкогольного опьянения. Он начал оскорблять рядом сидящих пассажиров. На замечания бортпроводников не реагировал. Члены экипажа приняли меры, чтобы прекратить противоправные действия, но мужчина стал хватать членов экипажа за руки и ноги, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

Информацию о беспорядке на борту передали пилотам. Они передали информацию в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Магадана. После приземления самолета сотрудники транспортной полиции попали в салон и задержали разгоряченного путешественника. Им оказался 50-летний житель Приморского края.

- Нарушителя доставили в отделение до вытрезвления. В крови дебошира обнаружили 0,4 промилле алкоголя после медицинского освидетельствования.

На мужчину составили административный протокол за нарушение правил поведения на воздушном транспорте. Это грозит штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Также сотрудники транспортной полиции начали процессуальную проверку, по результатам которой может быть заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Наказание за это предусматривает наложение штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в конце января аналогичный инцидент произошел на рейсе Москва - Магадан. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы направить дело в суд для рассмотрения по существу.

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