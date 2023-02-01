«Все будет сделано в срок»: стали известны подробности строительства нового аэропорта в Магадане

Проект аэропорта в Магадане Фото: Лимакмаращстрой

С начала января в Магадане полным ходом идет подготовка к строительству пассажирского терминала внутренних авиалиний, о котором ходило так много разговоров с 2020 года.

На месте ангаров будет расположен терминал аэропорта Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

По проекту новый терминал будет оснащен двумя телескопическими трапами, автоматической системой обработки багажа. Новое здание позволит обслуживать 800 человек в час. На реализацию проекта было выделено более 10 миллиардов рублей частных инвестиций. На деле затрат оказалось больше из-за особенностей климата региона.

- Формально строительство уже началось в январе. А фактически на участок зайдем 1 марта. Потому что сейчас идет инвентаризация всех сооружений на площадке и демонтажные работы, которые не относятся к строительным. В зависимости от погодных условий котлован начнут вырывать также в марте, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

На месте будущего строительства есть объекты под снос Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Внешний вид будущего аэропорта совсем не типичен для суровых условий Магаданской области.

- На данном этапе все разрешения и сертификаты на технику и всех рабочих получены. По планам мы не выбиваемся и, как планировалось, в декабре 2024 года будет сдача объекта. Некоторые формальности могут увеличить сроки на два-три месяца до фактической сдачи.

Подрядчиком была выбрана российско-турецкая компания «Лимакмаращстрой», которая известна по таким проектам, как новый аэропорт Стамбула, аэропорт в Лионе (Франция - прим. ред.), аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Эта же компания ведет строительство аэровокзального комплекса в Хабаровске.

- Мы планируем построить сам терминальный комплекс аэропорта. К нему будет подходить насосная станция, почтовое отделение и два ангара под свободные пристройки. Заказчик по итогу сам решит, что хочет видеть в этих павильонах. Также в качестве подрядчика будет выполнена дорожная развязка.

Площадка будущей стройки Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Международный аэропорт в Магадане является приоритетным проектом в регионе, так как это безальтернативный объект для связи жителей с другими регионами России. Такие сжатые сроки строительства требуют усиленных темпов работы.

- Заказчик указал короткие сроки для реализации объекта. На строительной площадке планируется использование одной-полутора тысяч работников. В службе информационно-технологического сопровождения планируется задействовать 300 человек, включая руководителей и заместителей. Из масштабной техники будут использованы два грузовых крана, не менее пяти подъемников, грузовые автомобили, тракторы.

Из-за удаленности региона возникают трудности в логистике.

- На Колыме есть такая шутка: если ты хочешь что-то сегодня, ты должен был заказать это три месяца назад. Упрощает тот факт, что Магадан является портовым городом, поэтому морская доставка контейнерами выходит дешевле, чем пытаться привезти что-то по железной или автомобильной дорогам.

Строительство комплекса ни на минуту не изменит работу действующего аэровокзала. Он продолжит свою работу без ограничений в обслуживании пассажиров. Не исключено, что проект станет визитной карточкой региона, которая позволит привлечь как пассажирские, так и грузовые авиакомпании, чтобы обеспечивать потребности области.

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