Рвутся на запад: жители Хабаровского края предпочитают переезжать в Москву и Санкт-Петербург

Население Хабаровского края уменьшается уже несколько лет подряд Фото: Иван МАКЕЕВ

Население Хабаровского края неуклонно уменьшается с 1992 года. 2022 год не стал исключением для такой тенденции. Хабаровскстат посчитал и привел точную статистику по миграции населения в регионе.

По данным ведомства, с января по ноябрь 2022 года в Хабаровский край прибыл 46 791 человек, однако покинуло его гораздо больше - 49 205 человек. Миграционная убыль населения составила 2414 человек - в отличие от прироста за аналогичный период 2021 года. Большая часть переселенцев перебралась в другие регионы России - 37 461 человек.

Наиболее предпочтительным местом для релокации в ушедшем году оказался Санкт-Петербург. На втором месте Москва и область, а на третьем - южные регионы, такие как Краснодарский край.

Как уточнили в Хабаровскстате, данные по миграции характеризуются некоторой условностью. Они составляются по материалам территориальных органов Федеральной миграционной службы, которая регистрирует или снимает с учета население по месту жительства. При этом часть лиц может территориально находиться в другом регионе, но оставаться зарегистрированной в Хабаровском крае. Также одно лицо может в течение года менять свое постоянное место жительства не один раз.

За 11 месяцев 2022 года в Хабаровский край приехали 9 019 жителей стран СНГ. При этом 8 926 решили вернуться на родину и уехали из России. Наиболее значительный обмен населением сложился с Таджикистаном, откуда прибыло 937 человек.

- Хабаровский край принимал мигрантов преимущественно из ЕАО - 448 человек, Амурской области - 264 человека, Забайкальского края - 193 человека, Приморского края - 174 человека, Сахалинской области - 142 человека и Иркутской области - 44 человека, - рассказали в ведомстве.

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