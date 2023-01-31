Избил бортпроводника и кричал на пассажиров: авиадебошир с рейса Москва-Магадан устроил драку на борту

Мужчину задержали по прилете в Магадан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейс из Москвы в Магадан 21 ноября 2022 года надолго запомнился пассажирам. 36-летний уроженец Колымы возвращался из столицы, но чтобы скрасить длительный перелет решил выпить перед отправлением.

- На борту воздушного судна обвиняемый неоднократно нарушал общественный порядок, а на любые замечания в свой адрес реагировал нецензурной бранью. Также он пытался спровоцировать драку с другими пассажирами и мешал работе членов экипажа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России.

Уговоры не подействовали на дебошира. Прямо во время полета он начал курить электронную сигарету, что могло создать еще одну угрозу безопасности в воздухе. Бортпроводник предпринял попытку успокоить разгоряченного пассажира. На это действие обвиняемый перешел в наступление, публично оскорбив, а затем ударив работника авиакомпании.

Преступные действия колымчанина пришлось пресекать пассажирам авиарейса. Несколько человек обездвижили хулигана и смогли зафиксировать его на месте, связав ремнями безопасности. В таком положении мужчина остался вплоть до посадки воздушного судна.

После прибытия самолета в аэропорт назначения фигуранта передали сотрудникам транспортной полиции. После того, как нарушитель пришел в трезвое состояние, он признал свою вину в полном объеме.

Следователи завели уголовное дело, квалифицировав действия мужчины по статье «Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте». Собранных доказательств оказалось достаточно для обвинительного утверждения прокуратуры. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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