Выбил ногой дверь и оттаскал за волосы: ревнивый житель Колымы набросился на бывшую жену из-за своих фантазий

Угрожая экс-супруге убийством, мужчина потребовал выдать ему детали ее нового романа. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Если супруги разошлись со скандалом и войной, жди чего-то из ряда вон выходящего. Кто-то из них с 90-процентной вероятностью выкинет что-то, чтобы показать некогда любимому человеку всю испытываемую боль. В очередной раз народная мудрость нашла свое подтверждение в колымском городе Сусуман. Выходка была пугающей, а ее последствия - уголовными.

«ГДЕ ОН?»

Василий (имя изменено - прим. ред.) развелся с женой и очень из-за этого переживал. 49-летний мужчина подозревал, что причиной разрыва стал новый роман бывшей. Сомнения усилились, когда экс-супруга не позвала его на свой день рождения в ноябре 2021 года.

Отметив праздник наедине со значительным количеством алкоголя, Василий еще больше себя накрутил. Мужчина был уверен, что не стал гостем из-за нового возлюбленного бывшей жены. Взбешенный, он направился к ней домой, чтобы застать неверную с поличным. Ну, так он думал.

На стук Василию никто не открыл, и тут сработал новый триггер: «Значит, она точно не одна». Тем более что, как показалось мужчине, в комнате горел свет. Колымчанин со злости выбил дверь ногой и влетел в квартиру. На шум выбежала перепуганная бывшая жена. Василий в бешенстве схватил ее за руки и волосы. Угрожая экс-супруге убийством, он потребовал выдать ему детали ее нового романа.

РЕАКЦИЯ

Но женщина, вопреки домыслам бывшего мужа, оказалась «чиста». В квартире посторонних не было, нового мужчины в ее жизни - тоже. Так и ушел Василий ни с чем, а позже был задержан. Уголовное дело завели по статьям «Незаконное проникновение в жилище…» и «Угроза убийством».

- Расследование уголовного дела завершено, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области. - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание - до четырех лет колонии.

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