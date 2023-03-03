Полеты в Монголию продолжатся: попасть в Улан-Батор из Хабаровска можно будет и весной

Монгольская авиакомпания продолжит чартерную программу в весенне-летнем расписании Фото: Telegram/Hunnu Air

Монгольский авиаперевозчик Hunnu Air и международный аэропорт Хабаровска пришли к соглашению о продлении прямых рейсов в Улан-Батор в весенне-летнем расписании. Сейчас стало известно расписание вылетов вплоть до 28 мая 2023 года.

Как и ранее, рейсы будут выполняться один раз в неделю на лайнере Embraer 190, который способен перевезти 96 пассажиров.

- Направление для жителей Хабаровска очень востребовано. В первую очередь, конечно же, для транзита. Авиакомпания подобрала удачные стыковки на рейсы в Японию и Южную Корею, а также другие менее востребованные страны. Также удачно выбран тип воздушного судна. На каждом рейсе загрузка более 50 процентов. А продление полезной программы означает, что данные полеты рентабельны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Напомним, первый рейс из аэропорта Хабаровска в Улан-Батор поднялся в воздух 18 февраля. Стоимость билетов для взрослых начинается от 22 500 рублей в одну сторону. Дорога туда-обратно данным чартером обойдется путешественнику в 44 500 рублей. Для детей предусмотрены другие тарифы: билеты для пассажиров в возрасте до 12 лет туда-обратно стоят 35 600 рублей, а для детей до двух лет - пять тысяч рублей.

Между Россией и Монголией установлен безвизовый режим. Путешественникам не потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный перед вылетом, что делает Улан-Батор отличным международным хабом для последующих перелетов в третьи страны.

Ранее о запуске чартеров сообщила авиакомпания SCAT из Казахстана. Рейсы из Хабаровска в Алма-Аты неоднократно переносились с 8 декабря 2022 года. Сейчас пассажиры могут приобрести билеты на летнее время. Boeing 737-800 доставит дальневосточников в пункт назначения за шесть часов 20 минут.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

К безграничным просторам Монголии: стали известны цены на билеты из Хабаровска в Улан-Батор

Авиакомпания Hunnu Air озвучила стоимость билетов на чартеры из Хабаровска (подробнее)

Жители Хабаровска смогут ездить в Китай без визы

Съездить на выходных за вещами, как и до пандемии, станет возможно в ближайшее время (подробнее)

«Упоротая» реальность: в Atomic Heart нашли страшную дворовую скульптуру из Комсомольска-на-Амуре

Разработчики Atomic Heart добавили в видеоигру дворовую скульптуру из Хабаровского края (подробнее)