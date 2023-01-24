К безграничным просторам Монголии: стали известны цены на билеты из Хабаровска в Улан-Батор

Первый рейс из Хабаровска в Улан-Батор вылетит 19 февраля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Авиаперевозчик из Монголии выступил с предложением выполнить чартерную программу для жителей Дальнего Востока. Отправиться из Хабаровска в Улан-Батор получится уже в феврале.

Hunnu Air планирует выполнять рейсы раз в неделю. Самолет будет прилетать из Улан-Батора в субботу, а уже в воскресенье из Хабаровска доставит желающих в столицу Монголии. Пока полетная программа рассчитана с 18 февраля по 26 марта. Рейсы будут осуществляться на лайнере Embraer 190, который может перевезти до 100 пассажиров.

Стоимость билетов для взрослых начинается от 22 500 рублей в одну сторону. Перелет туда-обратно обойдется путешественнику в 44 500 рублей. Детские билеты до 12 лет в обе стороны выйдут от 35 600 рублей, а детский до двух лет - 5 000 рублей.

- Сейчас мы предлагаем данный рейс туристам для транзита в Южную Корею и Японию. В будущем планируем набирать туристические группы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Известно, что между Россией и Монголией установлен безвизовый режим. Путешественникам также не потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный перед вылетом.

Напомним, авиакомпания SCAT из Казахстана также планировала запустить чартерные рейсы из Хабаровска в Алма-Аты. Хаб казахского аэропорта также удобен для транзита в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Индию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты и даже Европу. Однако данное направление не вызвало ажиотажа среди жителей Дальнего Востока. По этой причине перевозчик решил отложить начало полетной программы до лета.

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