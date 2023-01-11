Впервые за долгое время: иностранная авиакомпания совершила международный рейс из аэропорта Хабаровска

Из Хабаровска в Харбин на первом рейсе отправилось 129 человек, включая троих граждан России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первые рейсы из краевой столицы в Китайскую Народную Республику отправились еще в ноябре 2022 года. Их осуществила авиакомпания «Аврора», но вылеты были чартерными и вывозными. Так что такой возможностью могли воспользоваться только граждане Китая. Однако сейчас все изменилось, и маршрут стал доступен для всех.

- Все долго ждали этого рейса. Как с китайской, так и с российской стороны. Это направление очень востребовано. Если раньше и летали, то пользовались обходными путями через третьи страны. Цены на такие билеты были заоблачными, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Первый самолет вылетел из аэропорта Хабаровска в Харбин 10 января. Перевозчиком выступила китайская авиакомпания Hainan Airlines. Ее воздушное судно Boeing 737-800 было заполнено почти полностью, преимущественно китайскими гражданами. Только три российских студента отправились в учебные заведения КНР.

- Ситуация с международным авиасообщением налаживается. Уже две авиакомпании летают в Харбин, что не может не радовать, - отмечает Валентина Асеева.

Но все же стоимость билетов по-прежнему остается высокой. Так, например, на рейсы по маршруту Хабаровск - Харбин «Аврора» предлагает билеты по цене 113 250 рублей. В обратном же направлении они выйдут дешевле - 43 365 рублей. Китайская авиакомпания для вылета из Хабаровска попросит чуть более 48 000 рублей, а вылететь из Харбина в столицу края получится за 71 000 рублей.

- Большое количество китайцев находится на территории Дальнего Востока, в частности в Хабаровске. Аналогичная ситуация с россиянами в северных провинциях КНР. Как только было объявлено о программе Hainan Airlines, люди вздохнули с облегчением. Спрос не заставил себя долго ждать. Достать билеты стало намного проще.

Можно предположить, что конкуренция российской и иностранной авиакомпаний заставит снизить стоимость на перелеты.

Напомним, попасть в Китай сейчас можно только по нескольким видам виз: рабочей, учебной или семейной. Туристические визы пока еще недоступны для жителей Хабаровска. Одновременно с этим Поднебесная объявила об отмене требований соблюдения карантина для приезжающих в страну людей с 8 января.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Коснулся земли, и лопнуло шасси: ЧП с частным самолетом случилось в аэропорту Хабаровска

У частного самолета Cessna лопнуло шасси при посадке в аэропорту Хабаровска (подробнее)

Багаж улетел за борт: в самолете до Магадана открылся люк во время полета

Рейс из Магана в Магадан прервал полет из-за разгерметизации салона (подробнее)

Отдохнуть получится: туристы из Хабаровска без труда попадут в Таиланд

Жители Хабаровска смогут прилететь в Таиланд без прививки от COVID-19 (подробнее)