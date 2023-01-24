В Китай и обратно недорого: авиакомпания «Аврора» запустит дополнительные рейсы в Харбин из Хабаровска

Второй прямой рейс в Харбин будет вылетать по пятницам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» запустит еще один дополнительный рейс из международного аэропорта Хабаровска в китайский город Харбин. С 3 марта из краевой столицы самолеты будут летать дважды в неделю.

- С 3 по 23 марта в расписание вводится еще один рейс по пятницам. Таким образом, данный международный рейс будет выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Вылет будет осуществляться на воздушном судне Airbus A319, которое вмещает в себя 128 пассажиров.

- Тариф теперь от восьми тысяч рублей в одну сторону. Также можно найти билеты на рейсы в феврале по этой же стоимости.

Расписание рейса по понедельникам будет выглядеть так:

- Вылет из Хабаровска в 20:35 - прилет в Харбин в 20:15;

- Вылет из Харбина в 21:20 - прилет в Хабаровск 00:55.

А по пятницам следующим образом:

Вылет из Хабаровска в 08:00 - прилет в Харбин в 07:45;

Вылет из Харбина в 08:35 - прилет в Хабаровск в 12:15.

Например, если заранее забронировать билет в Харбин на 27 февраля, то в Китай можно отправиться всего за 7 450 рублей. Отмечается, что количество мест по этой стоимости ограничено.

Введение дополнительного вылета позволит жителям Хабаровского края отказаться от длительных пересадок в европейской части России.

Напомним, с 10 января из Хабаровска в Харбин также начала летать китайская авиакомпания Hainan Airlines. Она осуществляет рейсы раз в неделю по вторникам, но стоимость билетов значительно превышает установленную цену российской авиакомпании.

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