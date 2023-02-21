Жители Хабаровска смогут ездить в Китай без визы

Жители Хабаровска с нетерпением ждут открытия туристических направлений в Китай Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча межведомственной комиссии 6 февраля ознаменовала возобновление соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Документ между Россией и Китаем действовал с 2000 года и позволял организованным группам туристов от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы, а также находиться там до 15 дней.

- Сейчас только утверждены те компании, которые ранее работали и продлили свои полномочия, а также рассмотрены вопросы о вступлении новых участников туристического рынка для работы по спискам в рамках безвизового соглашения. Подписанный документ еще не означает начало работы. Сегодня мы отправить туристов по спискам из Китая и в него, к сожалению, не можем. Существуют технические проблемы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

В ближайшее время российской стороне должны прислать список туристических компаний, которые в будущем планируют отправлять групповые туры в Россию. В свою очередь, этот список будет направлен в пограничную службу на сухопутных переходах. Когда точно заработают эти переходы, и жители Хабаровского края смогут отправиться в приграничные города - неизвестно.

- Списки будут формировать туристические компании, которые имеют право отправлять или принимать туристов. Минимальный список должен содержать в себе пять человек, максимум - 50. Как правило, большие группы разбивают на более мелкие, чтобы ускорить процесс прохождения пограничного контроля в страну приема, - уточнила Валентина Асеева.

Однако уже сейчас стало известно, куда планируют отправляться хабаровчане.

- Потребители уже сейчас интересуются групповыми турами из Хабаровска в Харбин. В феврале по этому направлению летают два рейса в неделю. С марта благодаря российской авиакомпании «Аврора» частота увеличится до трех рейсов в неделю, - сообщили в ассоциации.

Соседний регион уже в предвкушении рейсов из Владивостока в Пекин и Харбин. С сентября авиакомпания Red Wings заявила себя в качестве перевозчика на рынке Хабаровск - Гуанчжоу. Полетят или не полетят - еще неизвестно, но надежда остается.

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