Стоит ли Хабаровску ждать наплыва китайских туристов

Туристов из Китая ждут в городах Дальнего Востока Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столицу Хабаровского края с Поднебесной уже пару месяцев связывает прямой рейс в Харбин и обратно. Причем билеты в обоих направлениях разлетаются как горячие пирожки. Туристов из Китая ждут в дальневосточных городах, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.

По информации министерства культуры и туризма КНР, с 6 февраля страна возобновит организацию групповых туров в экспериментальном режиме.

- К нам и сейчас летают граждане Китая, но это не туристы. В паспортах таких приезжих красуются бизнес-визы. Такие люди летят с деловыми и коммерческими целями, и бронирование номеров отелей китайцами носит единичный характер. В консульстве России в КНР охотнее оформляют визы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Туристические группы из Китая планируют приезжать в Россию, но не с 6 февраля.

- В первую очередь отдыхающие полетят после подписания соглашения Межведомственной комиссии. Оно возобновит действие безвизовых туристических поездок. Заседание состоится ориентировочно 8 февраля. Да и в первую очередь жители КНР полетят в западные города России, они этого не скрывают. Уже весной и ближе к лету мы рассчитываем, что потоки охватят дальневосточный регион.

Напомним, сейчас посетить Китай возможно по дипломатической, деловой, семейной или учебной визе. Посол КНР в РФ объявил о возобновлении выдачи туристических виз, однако консульство в Хабаровске опровергло эту информацию. Также на сайте посольства невозможно записаться на получение данного типа визы.

Вместе с этим авиакомпания «Аврора» введет дополнительный прямой рейс в Харбин. Начиная с марта, самолеты в Поднебесную будут курсировать дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

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