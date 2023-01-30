Китай становится все ближе: «Аэрофлот» рассматривает увеличение количества рейсов в КНР из Хабаровска

«Аэрофлот» планирует увеличивать количество рейсов в Китай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о скором росте объемов перевозок в Китайскую Народную Республику. Количество рейсов в разные города страны может увеличиться с трех до семи в неделю. Не обошли стороной и Хабаровск.

- Планируется расширение разлета в Китай из городов Сибири и Дальнего Востока, - прокомментировал Сергей Александровский, генеральный директор ПАО «Аэрофлот».

Однако на данный момент это находится на стадии обсуждения.

- С 6 февраля авиакомпания «Аврора» начнет продавать доступные билеты Хабаровск-Харбин-Хабаровск. А с марта добавляется дополнительный рейс по тому же направлению, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

На втором этапе работы группы «Аэрофлота» будет обсуждаться внедрение рейсов из Хабаровска в Пекин и Шанхай.

- Конечно, такие рейсы планируются и их все ждут. Но остается только ждать, когда такие договоренности будут достигнуты. В Шанхай из Хабаровска ранее рейсы не летали. Это направление было бы интересным. До пандемии коронавирусной инфекции такие рейсы осуществляли две российские авиакомпании из Владивостока. Спрос был хороший.

Из Москвы количество вылетов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу увеличится с 15 февраля. Это связано с высоким спросом именно на эти направления. В этом нет никакого секрета.

- Китайские туристические партнеры рассказали, что особый интерес для туристов из Поднебесной вызовут центральные города России. На Дальнем Востоке преобладают перелеты среди тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, решает вопросы бизнеса и, конечно, студенты. По туристическим потокам прогнозировать пока рано.

Напомним, правительство КНР начало снимать ограничения по коронавирусной инфекции с 8 января, а также ослабило требования для въезжающих в страну иностранцев. Туристические визы для желающих посетить Китай по-прежнему не выдаются. Вопрос о групповых безвизовых туристических обменах через пункты пропуска будет обсуждаться на ближайшем заседание межведомственной комиссии предположительно 8 февраля.

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