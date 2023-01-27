Жители Хабаровского края ждут введения безвизового въезда в Китай в феврале

Переговоры о возобновлении туризма между странами состоятся в феврале Фото: Иван МАКЕЕВ

В социальных сетях публикуется информация о скором введении безвизового режима для групповых поездок российских туристов в Китай. Но это не совсем так.

- Предположительно, 8 февраля планируется заседание межведомственной комиссии для обеспечения безвизовых туристических обменов через пункты пропуска, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

О результатах заседания комиссии будет дана соответствующая дополнительная информация. Сейчас же пересечение границы с Китайской Народной Республикой возможно только при наличии соответствующей визы.

Напомним, с 10 января из Хабаровска в Харбин также начали летать две авиакомпании - «Аврора» и Hainan Airlines. Они осуществляют рейсы раз в неделю. При этом российская авиакомпания планирует увеличить частоту полетов с 3 марта 2023 года до двух раз в неделю.

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