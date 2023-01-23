Почти повезло: информация о выдаче туристических виз в Китай для жителей Хабаровска не подтвердилась

Рассчитывать на туристическую визу в Китай пока не приходится Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявление посла КНР в России представителям прессы не на шутку взбудоражило общественность. Накануне Чжан Ханьхуэй заявил о том, чего так долго ждали - об открытии приема заявлений на туристические визы. Но иностранный чиновник, видимо, поспешил.

В Китайской Народной Республике в минувшие выходные отпраздновали Новый год по лунному календарю. В стране объявлена выходная неделя, и вряд ли кто-то воспринял слова высокопоставленного чина всерьез. По крайней мере, пока.

- Это сообщение распространилось во множестве СМИ. Однако за него никто не несет ответственности. Информация оказалась недостоверной. Туристические приглашения еще не выдают. Соглашение о безвизовом туристическом пересечении границ еще не возобновлено, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Эти же слова подтвердили в генеральном консульстве КНР в Хабаровске.

- На данный момент гражданам России доступны гостевая, рабочая, деловая, семейная и долгосрочная учебная визы. Туристические не выдаются, - рассказали «КП» - Хабаровск» в консульстве КНР.

Не исключено, что после празднования Нового года ситуация изменится.

Напомним, власти Китая с 8 января снизили меры контроля COVID-19. Пребывающие в страну иностранные граждане теперь не должны проходить обязательный карантин, а всего лишь сдать отрицательный ПЦР-тест за 48 часов до вылета.

Также из Хабаровска возобновилось международное авиасообщение. Сразу две авиакомпании - китайская и российская - осуществляют регулярные рейсы в Харбин.

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