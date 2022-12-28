Не нужны препоны: попасть в Китай дальневосточникам станет проще

Хабаровчанам сейчас доступны экипажная, гостевая, рабочая, деловая, семейная и долгосрочная учебная визы Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Приятной новостью под конец года поделились власти Китая. Страна решила понизить меры контроля коронавирусной инфекции. Теперь прибывающие должны пройти тест за 48 часов до вылета.

Получившие отрицательный результат могут приехать в Китай без необходимости запрашивать код здоровья в посольствах и консульствах за рубежом. Если же тест показал наличие коронавируса, то путешественник может попробовать вновь приехать в Китай после того, как тест станет отрицательным.

Тем не менее авиакомпании продолжат делать все возможное для предотвращения заболеваний на борту самолета, а пассажиры обязаны носить маски во время полета. Напомним, сейчас из Хабаровска в Харбин летает рейс авиакомпании «Аврора». Он доступен только для граждан КНР, которые возвращаются на родину. Однако и россияне умудряются попадать в Китай за большие деньги.

- Знакомый с рабочей визой на руках вылетал из Хабаровска в Харбин. Но стоимость билета была выше, чем для китайцев, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Аналогично поступают и при вылете из столицы

- Я только знаю, что из Москвы в Китай россияне летают за большие деньги, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Стоимость таких билетов в один конец из Москвы в Пекин или Гуанчжоу превышает 120 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян анонсировал скорое упрощение процедур получения виз для жителей Хабаровска. Пока горожанам доступны экипажная, гостевая, рабочая, деловая, семейная и долгосрочная учебная визы. При этом все ожидают открытия туристических виз.

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