Троллейбусы и трамваи будут ходить по воскресному расписанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добраться до дома после празднования Нового года в Хабаровске можно будет на общественном транспорте. Городское управление сформировало расписание движения троллейбусов и трамваев в праздничные дни.

- 31 декабря работа пассажирского транспорта будет организована, как обычно, в календарный день, ведь это суббота. Уже с 1 по 8 января 2023 года - по-воскресному. Первый и последний рейсы будут отправляться по расписанию. В связи с низким пассажиропотоком 1 и 2 января до 10 утра на маршруты выйдет только половина парка, то есть через один рейс, - рассказали «КП» - Хабаровск» в управлении промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска.

Отследить движение интересующего маршрута и получить прогноз о прибытии к определенному остановочному пункту можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении Go2Bus или в диспетчерской службе МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному номеру +7 (4212) 45-00-56.

Напомним, по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука в городе должна быть проведена проверка общественного транспорта по тем маршрутам, на которые жалуются жители. Именно по данному направлению в последнее время поступало много обращений.

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