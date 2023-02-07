«Было бы очень хорошо»: две российские авиакомпании смогут летать на юг Китая из Хабаровска

Прямые рейсы из Хабаровска в Гуанчжоу давно не выполнялись Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация - прим. ред.) выпустило приказ о допуске перевозчиков к выполнению международных пассажирских и грузовых рейсов. В приложении документа несколько авиакомпаний запрашивали разрешение на полеты в города Китая и Узбекистана.

Red Wings и Nordwind получили допуски на маршруты из Хабаровска в Гуанчжоу, что может очень обрадовать любителей туризма в будущем.

- Первые рейсы в Гуанчжоу из Хабаровска планировались еще в далеком 1995 году. Однако летать начали только в 1999 году силами авиакомпании «Дальавиа», которой уже не существует. Направление пользовалось большой популярностью среди туристов. Гуанчжоу стал промежуточным пунктом по пути на остров Хайнань. Кроме того, сам город был центром шопинг-туризма. За два часа на поезде можно было добраться до Гонконга и в другие регионы Китая, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной ассоциации туризма.

В столице края представительств данных авиакомпаний нет, но авиакомпания Nordwind очень хорошо знакома хабаровчанам по чартерным рейсам до пандемии коронавирусной инфекции и по внутренним рейсам в центральную часть России.

Стало известно, что Red Wings планирует осуществлять рейсы на отечественных воздушных судах Sukhoi Superjet-100.

- Если в будущем такие рейсы будут заявлены в туристических целях, то они найдут своего потребителя. Но стоит дождаться решения о возобновлении выдачи туристических виз в КНР.

Также в Росавиацию были направлены запросы на выдачу разрешений на полеты в города Узбекистана на летний период. Авиакомпания «Якутия» согласовала направления из Хабаровска в Самарканд, Бухару, Фергану, Термез, Навои, Карши и Наманган. Авиакомпания Red Wings сможет летать из аэропорта Хабаровска в Наманган, Навои, Бухару и Самарканд.

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