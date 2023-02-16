Готовим баты заранее: поездки в Таиланд подорожают для жителей Хабаровского края

Их Хабаровска в Таиланд летают прямые рейсы
Фото: Алексей МАТВЕЕВ
Холодная зима порядком утомила жителей Хабаровского края, и многие планируют свой отпуск на песчаных пляжах острова Пхукет или на других курортах Королевства Таиланд. Но с 1 июня 2023 года на оплату отдыха придется потратить немного больше денег.
Кабинет министров Таиланда одобрил законопроект о повышении с 1 июня 2023 года туристического сбора для въезжающих путешественников. Тем, кто прибывает в страну наземным или водным транспортом, он составит 150 бат, а воздушным - 300 бат, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.
Однако в нововведении есть исключения. Например, налог не будет распространяться на детей в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров, которые планируют находиться в стране менее суток, обладателей дипломатических паспортов или лиц, имеющих разрешение на работу.
Также не стоит в панике искать, где же обменять рубли или доллары на баты. Если турист прибывает в страну на самолете, то сбор уже будет включен в стоимость авиабилета. Представители туристической отрасли Хабаровского края в один голос заявляют, что дополнительные 600-650 рублей с человека при покупке пакетных предложений совсем не спугнут людей, которые планируют отправиться на отдых.
- Из Хабаровска на Пхукет рейсы летают под завязку. Количество пассажиров на рейсы в Таиланд доходит до 700 человек неделю. Жители города также летают из Владивостока и Иркутска. Реже из Москвы. Кроме того, отмечены брони в Таиланд от хабаровчан через Улан-Батор. Спрос есть, и он большой.
Напомним, для въезда в Таиланд туристам не нужен сертификат о вакцинации. Также из требований исчезли результаты ПЦР-тестирования. Безвизовый въезд позволит провести в стране до 45 дней.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
«Было бы очень хорошо»: две российские авиакомпании смогут летать на юг Китая из Хабаровска
Red Wings и Nordwind получили допуск на полеты в Гуанчжоу из Хабаровска (подробнее)
К безграничным просторам Монголии: стали известны цены на билеты из Хабаровска в Улан-Батор
Авиакомпания Hunnu Air озвучила стоимость билетов на чартеры из Хабаровска (подробнее)
Отдохнуть получится: туристы из Хабаровска без труда попадут в Таиланд
Жители Хабаровска смогут прилететь в Таиланд без прививки от COVID-19 (подробнее)