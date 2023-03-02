«Упоротая» реальность: в Atomic Heart нашли страшную дворовую скульптуру из Комсомольска-на-Амуре

Так выглядела статуя несколько лет назад на окраине Комсомольска-на-Амуре Фото: Telegram/VGTimes

Шутер от первого лица Atomic Heart был одной из самых ожидаемых игр 2023 года и после выхода закрепился на верхних строчках по скачиванию на разных игровых платформах. Разработчики детально проработали каждую локацию и добавили много различных «пасхалок».

Ретрофутуризм антиутопичного Советского Союза с отличным визуалом, качественной прорисовкой даже на открытых пространствах не обошел стороной творчество народных умельцев из различных уголков страны. Одним из таких объектов стала скульптура из Комсомольска-на-Амуре. Получилось жутко, но в то же время и забавно.

По ту сторону экрана в параллельной вселенной монумент «упоротой» лисы и колобка можно встретить в миссии на станции Лесная, в момент, когда главному герою необходимо найти проездной билет на поезд.

Что могут встретить игроки Atomic Hearts перед станцией Лесная Фото: Telegram/VGTimes

И действительно, на просторах соцсетей можно найти такую скульптуру. Правда, время не щадит никого, поэтому за 30 лет монументальное произведение износилось и, как оказалось, осталось без колобка.

Автором идеи создания скульптур в 1980-х годах выступил художник и педагог Федор Масловский. После выхода на пенсию он увлек школьников благоустройством территории возле школы. Упомянутое в игре произведение из железобетона было выполнено одним из последних после развала СССР.

Чем вдохновлялись разработчики из компании Mundfish - остается догадываться, ведь номер телефона одного из создателей, который был размещен на внутриигровой радиостанции «Маяк», пришлось отключить. На него поступало слишком много звонков от игроков со всего мира.

Напомним, игра Atomic Heart вышла 21 февраля. По сюжету действия разворачиваются в альтернативном СССР 1955 года. Ученые изобрели полимер, который использовался в различных сферах, в том числе и для производства роботов. Люди и машины связаны нейросетью под названием «Коллектив». А с запуском обновления «Коллектив 2.0» граждане страны воплотят мечту о том, что работать будут исключительно роботы, управляемые силой мысли.

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