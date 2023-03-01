Зарезал любовника жены: мужчина из Комсомольска загнал соперника на аллею и заколол ножом

Сводящая с ума ревность привела комсомольчанина на скамью подсудимых. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Сводящая с ума ревность привела Игоря (имя изменено - прим. ред.) из Комсомольска на скамью подсудимых. 44-летний мужчина два года жил в постоянных подозрениях и переживаниях. Виной тому стала его жена, которая оказалась неверна.

КРЫСА - РЕВНОСТЬ

Что-то неладное Игорь почувствовал сразу, еще в 2020 году, но супруга уверяла: «Все в порядке». С годами это чувство только усиливалось: жена охладела, пропадала, с кем-то таинственно общалась. Комсомольчанин начал догадываться, что избранница ему изменяет. Да не абы с кем, а с их общим 43-летним другом.

Решил вопрос с женой и соперником Игорь 13 октября 2022 года. Мужчина пришел к дому друга, предполагая, что здесь находится его супруга. Сначала долго смотрел в окно, когда увидел в нем любимую, начал действовать. Когда любовник жены открыл дверь, комсомольчанин накинулся на него и начал душить. Мужчина сумел вырваться и убежал.

Игорь погнался за ним, он не собирался закрывать глаза на два года предательства. Комсомольчанин нагнал жертву на пешеходной аллее. Мужчина нанес сопернику не менее девяти ножевых ранений. От полученных травм любовник супруги скончался на месте. Когда все было совершено, Игоря задержали.

РЕАКЦИЯ

- В ходе расследования следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение в совершении преступления. Установлено, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Свою вину мужчина признал.

- Прокурор Комсомольска-на-Амуре утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его будет рассматривать Центральный районный суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Комсомольчанину грозит от шести до 15 лет колонии.

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