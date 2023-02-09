Ревность с особой жестокостью: женщина облила бензином и заживо сожгла своего мужа в Приамурье

Известно, что женщина взяла канистру с бензином и облила мужа. Фото: прокуратура Амурской области

В небольшом селе Мазаново ЧП: женщина убила своего мужа, причем с особой жестокостью. После празднования Нового года между супругами вспыхнула ссора, которая закончилась трагически. Заведено уголовное дело.

ЧП случилось 1 января 2023 года. Фото: прокуратура Амурской области

ЧП случилось 1 января 2023 года. 42-летняя женщина поссорилась со своим мужем. Как сообщил источник «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах, по одной из версий, мужчина устроил супруге скандал на почве ревности. Муж подозревал, что любимая ему не верна.

Дальнейшее развитие событий и мотивы сейчас устанавливают следователи. Известно, что женщина взяла канистру с бензином и подошла к мужу, который лежал на кровати. Жена облила горючей жидкостью супруга и кинула в него горящую спичку. Мужчина моментально загорелся и скончался на месте.

2-летняя женщина поссорилась со своим мужем. Фото: прокуратура Амурской области

- Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении женщины по статье «Убийство с особой жестокостью». Расследование уголовного дела находится под контролем ведомства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Сейчас женщина задержана, с ней работают правоохранительные органы. Максимальное наказание по вменяемой статье - пожизненное лишение свободы.

По одной из версий, муж устроил жене скандал из-за ревности. Фото: прокуратура Амурской области

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сгорю на ваших глазах, если не закроете дело»: житель Колымы едва не поджег себя в кабинете следователя

Жителя Колымы осудили за давление на следствие угрозами самосожжения (подробнее)

Получили жуткие ожоги: в Хабаровске умерли женщина и ее бывший, который поджег ателье после расставания

Экс-возлюбленные скончались в больнице после сильного пожара в ателье в Хабаровске (подробнее)