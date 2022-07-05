«Ето омурский тигорь»: Достойный конкурент «упоротого лиса» появился в Комсомольске

Неповторимый оригинал и жалкая пародия. Где что, решайте сами. ФОТО: Komsagram, Yukitoko.

В 2018 году в фиолетовом сквере Комсомольска-на-Амуре возле гостиницы «Амур» появилась скульптура амурского тигра. Скульптура высотой почти два метра и весом более полутоны стала подарком этому общественному пространству. Открытие тогда прошло в торжественной обстановке с участием главы города, местных жителей и чиновников. На статую даже нанесли специальное антивандальное покрытие.

Над монументом трудился скульптор Евгений Попов, который также стал автором памятника комсомольскому Хатико.

Так фигура выглядела зимой. ФОТО: Komsagram

А в 2022 году скульптуру отреставрировали, потому что тигр разваливался. Эта новость попала в местный паблик и вызвала настоящий взрыв креатива и шуток. Люди начали делать стикеры и мемы, а также упражняться в остроумных комментариях. Пользователи либо смеялись, либо ужасались внешнему виду странной фигуры и задавались вопросами, как администрация пропустила такое «чудо» для увековечивания гордого хищника и символа дальневосточной тайги.

А так стала выглядеть после реставрации. ФОТО: Komsagram

«А-а-а, и так сойдет!»

«Че курил автор этого «шедевра»?»

«Такой непропорциональный, просто ужас. Не тигр, а уродец какой-то!»

«Вот интересно, администрация мониторит такое явление?»

Пользователи даже вспомнили забавный момент из "Уральских пельменей" и превратили его в новый мем. ФОТО: соцсети

А местную художницу Yukitoko эта скульптура даже вдохновила на создание забавного арта, как она сама его называет, «смешнявка».

Люди тут же принялись делать сравнение: «Жалкая пародия, неповторимый оригинал». Как говорится, что где, определяйте сами.

«Даже не знаю, кто из них смешней»

«Я зашла чисто ради того, чтоб сказать, что это лучше оригинала»

«Оба упоротые!»

«Красавец! Еще лучше стал выглядеть, чем раньше изначально!»

Неповторимый оригинал и жалкая пародия. Где что, решайте сами. ФОТО: Komsagram, Yukitoko.

- Меня этот тигр позабавил, и я решила по-быстрому сделать смешной рисунок. Выложила его в понедельник, 4 июля, в общий чат, где люди обсуждали эту скульптуру. Люди написали много смешных комментариев по поводу этого амурского тигра. Стикеры и мемы с ним понаделали. Короче, народ повеселился, как мог. Ну, на самом деле, этот тигр просто идеален для мемов и юморесок, - рассказала «КП» - Хабаровск» Yukitoko, комсомольская художница.

Напомним, хабаровские подростки изменяли названия учебных заведений на Google-картах. Школы и лицеи в основном называли в честь героев из видеоигр, поп-культуры и мемов. Так, в Хабаровске появились лицеи «Мишки Фредди» (персонаж игры FNAF), «Физ Чичи» (Чича - персонаж игры Genshin Impact). Свои двери открыли школы имени Паши Китайца, Лимона в кармане, Артурки Сэйбер, гимназия Кли (персонаж Genshin Impact).

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