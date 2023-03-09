Неизвестность пугает: рейсы в Таиланд из Хабаровска оказались под вопросом

Жители Хабаровска в ожидании возобновления продаж туров на летний период Фото: Алексей БУЛАТОВ

Негативные звоночки для жителей Хабаровского края прозвенели в сфере туризма. В состоянии неизвестности оказались туры в Таиланд. Перевозчики убрали информацию из систем бронирования о своих полетах в мае.

Заминка возникла именно на период активности у туристов: люди начинают планировать свой отдых, отталкиваясь от климатических условий и стоимости в стране прибытия. Даже представители туристической отрасли региона не могут точно прогнозировать, будут ли перевозчики летать в Таиланд напрямую из Хабаровска.

- На эти вопросы может ответить только туристический оператор, который предлагает такой продукт и выставляет цены. Pegas Touristik полностью убрал информацию о ближайших вылетах. Картина остается неясной, ведь оператор не дает никакой информации, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Если турагенты находятся в ожидании, то некоторые клиенты просто в панике.

- Ряд хабаровчан уже приобрел путевки на май и июнь, потому что попадались хорошие предложения на эти даты. Пока неизвестно, состоятся ли их рейсы. Однако паниковать раньше времени не стоит.

Напомним, для посещающих королевство Таиланд туристов с 1 июня 2023 года вырастет сумма туристического сбора. Для прибывающих воздушным транспортом дальневосточников он составит 300 бат или около 600 рублей. Однако путешественникам не придется искать пункты обмена валюты в аэропорту. Сумма уже будет включена в стоимость авиабилетов.

Также в стране были отменены карантинные мероприятия из-за COVID-19. Сейчас для въезда в Таиланд туристам не нужен сертификат о вакцинации. Безвизовый въезд позволит провести в стране до 45 дней.

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