Айда на Хайнань: как обстоят дела с туризмом в Китай для жителей Хабаровска

Попасть в Китай по-прежнему можно только с визой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Встреча межведомственной комиссии в феврале дала старт возобновлению соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Однако отправка групп от пяти до 50 человек сейчас работает только в одну сторону.

- Китай для россиян открыт, но единственное условие, которое осталось после пандемии COVID-19, это наличие ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до прибытия. Но отправка происходит по деловым приглашениям или иным целям, то есть с визами. Есть вариант проставить визу по прибытии. Также возможен безвизовый транзит через Китай при наличии на руках билета в третью страну, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

При этом ряд российских авиакомпаний на летний период уже получил от Росавиации разрешение на совершение полетов на юг Китая из Хабаровска. По мнению специалистов, если такие рейсы будут заявлены, то они точно найдут своего потребителя.

- Прогнозировать полеты в июле и августе пока не представляется возможным. Надеемся, что туристические поездки будут совершаться после майских праздников.

На данный момент известно, что в летний период авиакомпания «Россия» планирует запуск рейсов из Хабаровска в Пекин.

Напомним, две авиакомпании совершают рейсы между Харбином и Хабаровском. Российская «Аврора» летает дважды в неделю, а китайская Hainan Airlines - один раз в неделю.

Количество международных рейсов из аэропорта Хабаровска по-прежнему остается на низком уровне. Дополнительной заминкой стала ситуация с отправлением рейсов в Таиланд с мая. Туроператоры пока не дали точной информации о продолжении полетов в этот период.

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