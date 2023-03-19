Прямые авиарейсы из Хабаровска в Пекин откроются до конца марта 2023 года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В телеграм-канале министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус появилась новость о скором запуске прямых авиарейсов из Хабаровска в Пекин и обратно. Сообщается, что купить билеты в Китай можно будет уже до конца марта 2023 года.
- Для нас это очень важные и приятные новости. Готовимся к приему гостей, - прокомментировала Екатерина Пунтус.
По предварительной информации, перелеты будут осуществляться дважды в неделю. Кроме того, рейсы в Хабрин будут выполняться чаще – три раза в неделю. Оба направления будет обслуживать авиакомпания «Аврора».
Напомним, ранее мы писали, что «Аэрофлот» также рассматривает вопрос увеличения количества рейсов в КНР из Хабаровска. Компания планирует выполнять семь перелетов в неделю вместо трех.
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