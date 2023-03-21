Самолетов больше не будет? Авиакомпания «Аврора» не оставит Комсомольск-на-Амуре без рейсов

Жители Комсомольска-на-Амуре летом смогут отправиться во Владивосток, минуя Хабаровск Фото: Михаил Родин

Сегодня авиакомпания «Аврора» завершила полеты в Комсомольск-на-Амуре. Это вызвало переполох в социальных сетях, ведь ближайший крупный авиационный узел для жителей города находится в Хабаровске, а это, на минуточку, 400 километров по трассе только в одну сторону на машине или девять часов на поезде.

Уже с 22 марта на сайте перевозчика невозможно найти пункт назначения «Комсомольск-на-Амуре». Однако разводить панику преждевременно.

- Сейчас идет утверждение летнего расписания. Оно вводится поэтапно, поэтому какие-то рейсы попадают сразу в продажу, а какие-то появятся позже и полетят в апреле. Из Комсомольска-на-Амуре в период действия летнего расписания будут выполняться рейсы во Владивосток, Южно-Сахалинск и Благовещенск, - рассказали «КП» - Хабаровск» в авиакомпании «Аврора».

Напомним, авиакомпания «Аврора» анонсировала запуск прямых рейсов в столицу Китая - Пекин с 26 марта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Стоимость перелета определенно порадует жителей Хабаровского края. В одну сторону без багажа можно будет улететь за 11 905 рублей. Дорога туда-обратно налегке обойдется в 18 325 рублей.

Путешественники также смогут воспользоваться возможностью безвизового транзита на 144 часа, если на руках будет билет в третью страну. Помимо Пекина, «Аврора» совершает прямые перелеты до Харбина дважды в неделю. Российская авиакомпания смогла вытеснить китайского перевозчика Hainan Airlines, предложив более низкие цены на билеты, что привело к лучшей заполняемости рейсов.

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