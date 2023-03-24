Рейсы на любой вкус: аэропорт Хабаровска показал, куда можно будет полететь с 26 марта

Рейсов в весенне-летний период станет больше Фото: Telegram/KhvAero

Международный аэропорт Хабаровск имени Г.И.Невельского готовится к переходу на весенне-летнее расписание. Одним из главных направлений работы в предстоящем сезоне станет развитие зарубежной маршрутной сети.

- В рамках подготовки ежегодно проводятся зачеты и обучение среди сотрудников аэропорта. Также готовится техника, проводится ее обслуживание по установленному порядку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Хаустова, пресс-секретарь международного аэропорта Хабаровска.

Именно в 2023 году из Хабаровска впервые поднялся в воздух борт авиакомпании Hunnu Air столицы Монголии Улан-Батора. Несколькими днями ранее перевозчик объявил о продлении своей полезной программы в период летней навигации - до 31 августа.

Возобновились и развиваются полеты в города Китая. Самолеты Airbus A319 авиакомпании «Аврора» будут летать в столицу КНР два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Также пассажиров обрадовали увеличением количества рейсов в Харбин. Самолеты отечественного перевозчика трижды в неделю готовы доставлять путешественников - по понедельникам, средам и пятницам.

Более волнующий вопрос для жителей Хабаровска - перелеты в Таиланд. В первые месяцы летней навигации дальневосточники смогут отправиться на Пхукет прямыми рейсами. Авиакомпания Ikar до 13 мая продолжит доставлять пассажиров на побережье Андаманского моря один раз в неделю на Boeing 777. Другой чартерный перевозчик, Azur Air, в апреле выполнит пять рейсов на Boeing 767, завершив полезную программу 25 апреля.

Внутренние перелеты расширятся за счет сезонных маршрутов. Например, авиакомпания iFly с 1 июня по 19 октября предложит прямые рейсы до Минеральных Вод. Вылеты будут осуществляться по четвергам. С 3 июня перевозчик начнет доставлять хабаровчан на черноморское побережье. Рейсы в Сочи будут осуществляться по четвергам и субботам.

Санкт-Петербург с Хабаровском с 30 мая свяжут два рейса в неделю - по вторникам и пятницам. Авиакомпания iFly предлагает субсидированные билеты на данное направление. К этому маршруту подключится и «Аэрофлот». С 4 июня пассажиры смогут вылететь в северную столицу по вторникам, средам и воскресеньям.

Начиная с июля рейсов в Москву станет больше. Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот». В зависимости от дня недели частота будет варьироваться от трех до четырех рейсов ежедневно.

«Уральские авиалинии» в летние месяцы продолжат выполнение рейса по маршруту Хабаровск - Екатеринбург - Санкт-Петербург. В Новосибирск и Иркутск свои полеты запланировали «Аврора» и S7. С 1 июня авиакомпания «Россия» запустит рейсы в Красноярск с частотой пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Самолетов больше не будет? Авиакомпания «Аврора» не оставит Комсомольск-на-Амуре без рейсов

Рейсы авиакомпании «Аврора» из Комсомольска-на-Амуре появятся в летнем расписании (подробнее)

В Пекин недорого: авиаперевозчик озвучил цены на билеты из Хабаровска

Авиакомпания «Аврора» установила цены на прямой рейс Хабаровск - Пекин (подробнее)

За Великой Китайской стеной: прямые рейсы в Пекин скоро станут доступны жителям Хабаровского края

Авиакомпания «Аврора» запустит прямые рейсы из Хабаровска в Пекин до конца марта (подробнее)