Михаил Непогодин: «Я маленький мостик из СССР в современную Россию». Фото: предоставлено КП

Подростки напали на женщину и пнули ее в спину. Двое школьников бросали в старушку мяч и крыли матом. Это лишь два случая из тысяч происходящих в стране ежегодно. И без того острый вопрос детской преступности усугубляется необъятными возможностями медиапространства: видео, посты, фото с зачастую пугающими и шокирующими заявлениями подростков, их вызывающим поведением, а иногда и потенциальные материалы дела, запечатленные на камеру смартфона. С вопросами о воспитании подрастающего поколения «КП» - Хабаровск» обратилась к директору АНО «Центр социальной адаптации молодежи «Грань», члену общественной палаты РФ Михаилу Непогодину.

Михаил Непогодин: «Я маленький мостик из СССР в современную Россию». Фото: предоставлено КП

Соцсети - зло

Сеть - это, с одной стороны, кладезь инструментов для эффективной борьбы с нарушителями закона, а с другой - простор для более изощренных, массовых и бесконтрольных преступлений.

- Социальные сети - вещь двоякая, ведь наравне с высоким коммуникативным потенциалом стоит и мгновенное распространение негативных тенденций. Дети балуются сомнительными затеями на глобальном уровне, думая, что наркотики, изнасилования, избиения, мошенничество - просто глупые шутки, - говорит Михаил Непогодин.

Михаил Непогодин: «Я маленький мостик из СССР в современную Россию». Фото: предоставлено КП

Одно дело - подростки, познавшие сенсорный экран с пеленок, но ведь и старшее поколение уже с трудом обходится без телефона под рукой. Так что такая комплексная проблема в дополнение к профилактическим беседам требует обратить внимание на сам процесс воспитания ребенка и самого себя, приобщение к общечеловеческим и общекультурным ценностям, адаптации детей к реальной, а не виртуальной жизни.

Личный пример заразителен

- Я, в первую очередь, турист и педагог, у меня не было выбора, ведь мой отец - председатель клуба туристов. В девять месяцев я уже валялся в тайге, меня ели комары, а туристы передавали из рук в руки, я, образно говоря, принял вакцину туризма и начал прививать ей других, - продолжает Михаил, так как именно в этом нашел свое призвание - помощь в социальной адаптации подрастающего поколения.

На протяжении уже 25 лет он помогает взрослеть, осознавать себя и видеть настоящую красоту жизни, приобщая к спорту, туризму и путешествиям школьников и студентов. За прошлый год удалось увлечь примерно 1300 детей, 250 из которых - воспитанники детских домов.

Михаил Непогодин: «Я маленький мостик из СССР в современную Россию». Фото: предоставлено КП

- Я маленький мостик из СССР в современную Россию. Из того времени, когда пионеры жгли костры, все школы Хабаровска собирались на здравнице и соревновались между собой в спортивном туризме. Сегодня все мы замкнуты в стены, все в интернете, но самая настоящая жизнь не там. Когда пьешь чистую воду из горной реки, наслаждаешься природными красотами, видишь за поворотом огромный ледник, тебя сносит ветер, и ты промокаешь под дождем, но наперекор стихии ставишь палатку, готовишь еду на костре, глядя на выходящее солнышко - разве это не прекрасно? Первозданная природа - то, откуда мы ушли. Туризм позволяет передать частичку своей души, которая видела то, что не видели и не чувствовали другие.

Михаил Непогодин: «Я маленький мостик из СССР в современную Россию». Фото: предоставлено КП

Туризм - занятие, которое, казалось бы, ассоциируется с отдаленными от города местами, захватывающими видами, непередаваемыми эмоциями, и ничего полезного для повседневной жизни не дает, кроме навыков выживания в непривычной среде. Михаил уверенно заявляет: «Чем хуже условия, тем лучше для нас», - значит, действительно, именно в критических ситуациях мы можем увидеть подлинные человеческие качества, которые в обычной жизни не столь заметны.

- Именно трудности и экстремальные ситуации переворачивают сознание и показывают, какой человек на самом деле. Дети получают вкус к настоящей жизни, ради такого стоит этим заниматься. Они находятся в процессе от начала и до конца, они достигают поставленной цели, преодолевают холод, голод, страхи, как в жизни. Второй момент - это воспитание ответственности не только за себя, но и за всю команду.

Кнут, пряник и НКО

Логично, что должны найтись методы воспитания, позволяющие в таких критических ситуациях оставаться хладнокровным и действовать четко, грамотно и слаженно.

Михаил Непогодин: «Я маленький мостик из СССР в современную Россию». Фото: предоставлено КП

- В таких случаях нужна жесткость, кнут и пряник. Если вы сами собираете ребенка в поход, вы проживаете за него жизнь: взял ли он ложку, кружку, носки, собрал ли рюкзак. Так не воспитывается ответственность, лишь потребительское отношение, привыкнув к которому, ребенок искренне удивится, почему ему никто не варит кушать, не покупает одежду и не убирается - для него это сильнейший кризис.

Зарегистрировав в 1999 году автономную некоммерческую организацию, Михаил сомневался насчет термина «Центр социальной адаптации», но позже осознал: это не просто бюрократическая приписка - туризм, действительно, адаптирует.

Михаил Непогодин: «Я маленький мостик из СССР в современную Россию». Фото: предоставлено КП

Помимо туризма «Грань» работает с детскими домами, проводит различные спортивно-массовые мероприятия, выпускает собственный альманах «Грань-ДВ» и организовала фестиваль фильмов и фотографий «Грань: путешествия, приключения и экстрим».

Справка «КП»

По данным МВД России, общее количество зарегистрированных в 2022 году на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9 процента, а количество преступлений с участием несовершеннолетних снизилось на 4,4 процента. Во многом такого результата удалось добиться благодаря профилактическим работам.

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