Гулял с собаками и потерял сознание: хозяин попал в больницу, а такса показала неравнодушным жителям Хабаровска, где ее дом

Хабаровчанка с сыном несколько часов сторожила чужих собак на площади Фото: Анна Людиншина

Накануне в центре Хабаровска прямо на площади Ленина произошел странный случай. Мужчина выгуливал своих собак, двух такс - мальчика и девочку, в то утро хозяин питомцев был нетрезв. В какой-то момент он упал, ударился головой и потерял сознание. Тревогу забили прохожие, они тут же вызвали скорую помощь, и мужчину с гематомой забрали в больницу медики. Две таксы остались без присмотра своего хозяина.

- Мне позвонили хабаровчане, сказали - вот тут две собаки на площади остались без хозяина, что делать? - рассказывает редакции Анна Людиншина, волонтер.

Зоозащитница, конечно, отправилась на выручку животным. Тут же к делу подключились другие активисты, начали думать, как поступить, выяснять информацию о хозяевах собак. По своим источникам волонтеры узнали, что мужчина был прописан в Некрасовке, недолго думая, отправились туда, но оказалось, что квартира давно продана, а семья переехала в Хабаровск.

Анна Людиншина опубликовала пост в социальных сетях и стала искать передержку для собак, мальчик оказался очень дружелюбным, шел на контакт с чужими людьми, а вот девочка к себе никого не подпускала.

- Я приехала на площадь, девочка была в стрессе, искала хозяина, не подходила, а при попытке приблизиться к ней она убегала на проезжую часть. Я не осмелилась ее ловить, поехала в больницу, куда увезли хозяина, чтобы с его помощью отловить таксу, - говорит Анна.

Когда Анна приехала в больницу, оказалось, что мужчина уже покинул медицинское учреждение. Серьезных травм у нетрезвого владельца такс не было, но он успел обругать нецензурными словами медперсонал, да и вел себя не самым приличным образом.

Все это время с собаками на площади была другая хабаровчанка, Ольга, с сыном. Они несколько часов караулили оставшихся без хозяина животных, а затем вместе пошли искать их дом.

Мальчика в тот день выгуливали на поводке, а девочка бегала свободно. Волонтер решила попытать удачу и отдала собаке команду «домой». На удивление такса отреагировала и повела провожатых в сторону улицы Шеронова. Несколько раз неравнодушные хабаровчане чуть было не сворачивали с пути, и в эти моменты такса останавливалась и ждала их.

Собака довела хабаровчан до своего дома, остановилась у двери подъезда, а когда попала внутрь, привела прямиком к квартире. Двери открыла супруга попавшего в больницу мужчины.

- Жена с дочкой даже расплакались, они переживали за собак, потому что хозяин ушел с ними гулять еще в шесть часов утра, и до сих пор его не было. Мы рассказали, что он в больнице, на что жена ответила - мол, да пускай он гуляет хоть где, главное, что с собаками все в порядке, - рассказывает Анна.

В этой семье очень любят собак, жена и дочь сердечно поблагодарили хабаровчан за помощь, теперь обе таксы дома, со своими хозяевами, и все у них в порядке. Анна же выразила огромную благодарность неравнодушным жителям города, в частности Ольге и ее сыну, именно они несколько часов не сводили с такс глаз, караулили, чтобы их не сбили машины и чтобы никто не обидел.

Эта история разрешилась быстро, но она стала очень показательной. Как говорит Анна, сработало правило трех рукопожатий - ее сообщение о произошедшем перепостили в социальных сетях знакомые, в тот день ей несколько раз позвонили и сообщили, что знают хозяина такс, а еще, что готовы приехать и забрать собак, доставить домой. Но собаки справились сами, им лишь понадобилась небольшая помощь хороших людей.

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