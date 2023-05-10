Торчали только уши и нос: спасатели вытащили собаку, тонувшую в мазуте в ЕАО

Целый час сотрудники МЧС пытались достать собаку из мазута Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Неравнодушные жители Биробиджана в районе завода Дальсельмаш не смогли пройти мимо беды после того, как услышали жалостливый скулеж. Как оказалось, в вырытую яму с мазутом провалилась собака. На место выехал расчет спасателей.

- Завод не работает около 15 лет, а его территория открыта, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, пресс-секретарь МЧС России по ЕАО.

Прибывшие на место спасатели под руководством Максима Хохленкова, чей стаж работы в МЧС насчитывает уже 15 лет, приступил к операции по освобождению бедного пса из «черного плена». Над поверхностью мазута виднелся лишь один глаз, кончик носа и ухо.

- Собаку было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок - она задыхается, ослабляю хватку - она тонет, - рассказал Максим Хохленков, спасатель из Биробиджана.

На помощь сотрудникам МЧС пришли подручные материалы в виде палок и досок, которых на территории бывшего предприятия оказалось предостаточно. Целый час спасатели доставали обессилевшее животное из западни.

- Мазут теплый, затягивает моментально. Это ничем не огорченное место весьма опасно для людей, особенно для детей.

После успешно проведенной спасательной операции, один из местных жителей признал в животном своего питомца. Спасатели не стали препятствовать воссоединению хозяина с собакой. Несмотря на полное отсутствие сил, пес поплелся следом за мужчиной.

- Вероятно четвероногое провело в ловушке более суток. Хочется верить, что он отмоет собаку и она будет жить, - подытожила Ольга Минчакова.

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