Внутри осталась двухлетняя дочка: мама не смогла попасть в квартиру с включенным газом в Биробиджане

Родители никак не могли попасть внутрь к дочери Фото: скриншот из видео

Двухлетняя девочка оказалась запертой в квартире, где был включен газ. Ребенок из Биробиджана оставался совсем один, пока мама пыталась зайти внутрь и спасти его. Эта ситуация произошла из-за того, что в замке сломался ключ от квартиры.

Происшествие случилось 10 мая около 12:00 в районе бывшего завода Дальсельмаш. В службу спасения позвонила испуганная женщина. Она сказала, что ее маленькая дочка сидит в квартире с работающей газовой плитой совсем одна. Дверь заперта, попасть внутрь невозможно. Спасателям объяснила: пыталась открыть замок, но ключ сломался прямо в нем.

На место немедленно выехала группа спасателей из МЧС. Они поднялись наверх и увидели маму девочки. Женщина не находила себе места от испуга. Тогда и выяснилось, что случилось. Жительница квартиры поставила жариться картошку. Планировала выйти на минутку за игрушками для дочки (где они были, не рассказала). Для безопасности решено было запереть дверь на ключ. Мама быстро вернулась, но стоило ей начать открывать замок, как ключ треснул внутри. Часть его осталась в скважине, а вторая в руках.

Пока женщина боялась за дверью, малышка в квартире тоже начала беспокоиться. Мамы долго не было. К этому времени картошка уже подгорела, по жилью разнесся запах гари. Девочка начала рыдать. К счастью, к месту происшествия быстро приехали спасатели. Решено было открыть дверь инструментами. Как ни старались - безуспешно.

- Из квартиры стало сильно пахнуть паленым. Тогда было решено срезать дверь с петель болгаркой. На этот раз все удалось, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, представитель ГУ МЧС России по ЕАО.

К этому времени на место происшествия уже подоспел и папа девочки. Родители вместе бросились в квартиру. Мужчина спешно выключил плиту, на которой догорала еда. Мама убедилась, что дочка в порядке. К большому счастью, в происшествии пострадала только картошка. Малышка отделалась испугом, ее здоровью ничто не угрожает. Семья поблагодарила спасателей за помощь и предотвращение возможной угрозы.

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