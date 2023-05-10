Стрельба и драка: что случилось на парковке в Хабаровске

Вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть надоедливого хабаровчанина
Фото: Скриншот с видео
«Уйди отсюда! Пошел вон!», - кричит агрессивному человеку мужчина в костюме и с пистолетом в руках. Конфликт явно не сходит на нет, и вооруженный делает несколько выстрелов в воздух. После этого другой участник «заварушки» сцепляется с агрессивным мужчиной.
Все происходило 7 мая в одном из дворов улицы 65-летия Победы. Водитель приехал за своим 40-летним боссом и ждал его на парковке у дома. Когда начальник вышел и начал грузить вещи в машину, к ним подошел мужчина - он странно себя вел и провоцировал стычку.
Водитель и его босс несколько раз просили хабаровчанина отстать, но тот еще больше напирал. К конфликту присоединились местные жители, кто-то снял происходящее на телефон. Судя по кадрам, когда агрессивного мужчину утихомирить не удалось, начальник достал пистолет.
Мужчина наставил оружие на хабаровчанина и потребовал его уйти - тщетно. Тогда вооруженный несколько раз выстрелил в воздух. Странный мужчина со всей силы ударил по машине, оставив в ней вмятину. После этого водитель и агрессивный тип начали драться. Разрешили конфликт прибывшие сотрудники Росгвардии.
ОФИЦИАЛЬНО
Удалось выяснить, что странный мужчина - 33-летний житель Приамурья. Причины конфликта сейчас устанавливают сотрудники полиции. Пистолет был охолощенный.
- В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Олеся Циклаури, врио официального представителя краевого УМВД России.
Водитель написал заявление в полицию о порче имущества по поводу вмятины от кулака на машине.
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