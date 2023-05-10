Менял голос и прикидывался родственником: полицейские из Хабаровска выследили и задержали телефонного мошенника на другом конце страны

Подозреваемого этапировали в Хабаровск для проведения следственных действий Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

85-летний житель Комсомольска-на-Амуре в апреле 2022 года обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Пенсионеру вечером позвонил неизвестный и представился родственником, который стал виновником дорожно-транспортного происшествия и умолял передать деньги для разрешения вопроса, чтобы избежать ареста.

Пожилой комсомольчанин поверил в историю и передал приехавшему за деньгами мужчине 200 тысяч рублей.

Спустя год сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю удалось выявить всю цепочку мошеннической деятельности.

- 33-летний подозреваемый проживает в селе Заворонежское Тамбовской области. Полицейские и следователи выехали в служебную командировку. При поддержке коллег из Тамбовской области мужчину удалось задержать, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Во время расследования удалось установить, что подозреваемый для совершения своего преступного замысла специально выехал в соседний регион. При общении с заявителем он изменял тембр своего голоса, при этом соблюдая меры конспирации.

- После того как пенсионера уговорили передать деньги курьеру, злоумышленник нанял таксиста из Комсомольска-на-Амуре. После этого водитель перевел заказчику деньги через банкомат.

В ходе обысков у жителя Тамбовской области были найдены сим-карты и банковские карты, которые были оформлены на третьих лиц, преимущественно не имевших постоянного места жительства. Также сотрудниками полиции были изъяты сотовые телефоны, носители информации и рукописные записи, которые могут представлять интерес для дальнейшего расследования.

Суд в Тамбовской области избрал для подозреваемого меру пресечения в виде лишения свободы, однако для проведения следственных действий задержанный был этапирован в Хабаровск. По имеющейся информации УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям в отношении жителей региона.

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