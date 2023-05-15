Фельдъегери понимают, порой — важнее связи с домом нет ничего Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Грозная экипировка, автомат на груди, скрытое лицо и почтовая сумка - военные почтальоны доставляют письма бойцам в зоне СВО. Эти люди с риском для жизни и осознанием важности своей работы вручают солдатам теплые весточки из разных уголков России. В тыл и на передовую - отправление всегда найдет своего адресата. Как это происходит - рассказали в Восточном военном округе (ВВО).

С самого начала спецоперации солдаты получают письма поддержки не только от родных и близких, но и детсадовцев, школьников, студентов и просто неравнодушных людей. Бойцы признаются: «От добрых слов на душе становится тепло». Весточки приходят регулярно, а благодаря полевой почте, солдаты могут сказать свое: «Спасибо» в ответ.

УНИКАЛЬНАЯ ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ С РОДИНОЙ

Письма солдатам и офицерам в зону СВО доставляют специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Вооруженных сил РФ. Весточки и посылки отправляются через военкоматы, отделения «Почты России» или волонтерами, затем - поступают на узлы связи. Здесь военные связисты сортируют отправления по направлениям и отправляют по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону проведения СВО.

Образец написания адреса на конверте для отправки письма военнослужащему–участнику СВО Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Дальше отправления сдаются в обменные пункты ФПС группировок войск (сил) для дальнейшей передачи воинскому почтальону. После - фельдъегери в сопровождении охраны доставляют письма военным как в тыл, так и на передовую спецоперации. Лично в руки. Здесь понимают, порой — важнее связи с домом нет ничего.

- Отправления отписываются по реестрам, чтобы всегда можно было отследить их местонахождение и понять: вручена ли посылка адресату. Все письма вручаются под роспись и печать, что гарантирует сохранность всех видов отправлений. Доставка происходит всеми видами транспорта, как наземными, так и воздушными, в зависимости от погодных условий, - рассказал начальник отделения доставки корреспонденции с позывным» Егерь».

Круглосуточно в узлах ФПС кипит работа - объемы обрабатываемой корреспонденции выросли в несколько раз. Личный состав только Центрального узла в отделе почтовой связи «Москва-400» каждый день сортирует сотни писем для бойцов СВО. Все отправления обрабатываются и хранятся в сухих, проветриваемых помещениях для сохранности.

Фельдъегери, в отличие от почтальонов, ежедневно работают с риском для жизни. Они доставляют письма даже тем бойцам, которые находятся рядом с линией огня. Здесь обычный транспорт не пройдет, поэтому военные почтальоны садятся на броневики. Для специалистов ФПС это их передний край, а потому и экипировка, и вооружение у них соответствующие.

«БОЛЬШОЕ СПАСИБО»

Очередная партия писем с рисунками от школьников нашла своих адресатов в зоне СВО. В послания дети вложили частички эмоций и переживаний, заботливо сложив весточки в треугольники. Письма были отправлены к 9 мая из разных регионов России. Школьники старались, писали красивым почерком, чтобы солдаты смогли разобрать каждое слово и понять: в них верят, их ждут.

- Всегда приятно получать весточки из дома. В них очень много добрых слов, нежных, приятных. На душе - трепет от таких писем. Большое спасибо тем, кто нас ждем, верит в нас, любит! Мы обязательно победим, никого не подведем, вернемся живыми и здоровыми, - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Петрович».

Прибытие фельдъегеря - небольшой праздник. Бойцы получают весточки и, не отходя от позиций, читают греющие душу строки. В одной руке автомат, в другой - раскрытый треугольник с рисунком «четырехлистника» на удачу. Послание семиклассника Артема из неназванного города обошло несколько солдат, и в каждом вызвало трепет. Мальчик постарался - аккуратными буквами вывел не только пожелание, но и стихотворение:

- Здравствуй, неизвестный солдат. Я хочу тебе сказать: «Огромное спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину». И хочу поздравить всех вас с Великой Победой! Вернитесь домой здоровыми и живыми. Для вас стихотворение:

Служи, солдат!

Ты - сын земли родной.

И верность клятве воинской храня,

Храни его так же верно, нерушимо

Покой земли, и маму, и меня.

Секунды на прочтение писем, и обратно к оружию. Смотря в оптику пулеметов и автоматов, солдаты сосредоточены на выполнении своих боевых задач, только теперь с новыми силами. Треугольники бойцы складывают и заботливо убирают в подсумки или карманы, чтобы в трудные минуты вернуться ко вселяющим дух и силу строкам.

В свободные минуты солдаты пишут ответные письма. Подразделения обеспечены конвертами и письменными принадлежностями. Написанные бойцами весточки передаются воинскому почтальону. Он проверяет правильность написания адреса и отправляют послание в подразделение ФПС, которое в свою очередь доставляет его до почтового отделения для дальнейшей отправки по каналам «Почты России».

- Писать личное письмо бойцу проще от руки, а не печатать в телефоне. Да и другой связи с родными у военнослужащих нет. Близкие люди обязательно напишут в ответ. И чем длиннее будет письмо из дома, тем спокойней бойцу, - прокомментировали в пресс-службе ВВО.

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