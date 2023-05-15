На руке череп с пулей, а нога в глубоких шрамах: что известно о таинственном исчезновении мужчины восемь месяцев назад в ЕАО

Мужчина побывал у друзей, затем вышел за дверь и без вести пропал Фото: УМВД России по ЕАО

Вот уже почти восемь месяцев в Еврейской автономной области не могут найти следов 48-летнего Алексея Уткина. Мужчина жил в селе Аур, а 23 сентября прошлого года вечером пошел к друзьям в поселок Смидович, но обратно домой он так и не вернулся. Как стало известно редакции «КП» - Хабаровск», Алексей добрался все-таки до друзей, немного побыл в гостях, а затем вышел за дверь и просто-напросто исчез. С той самой ночи о мужчине нет вестей.

Еще тогда, в прошлом году, ОМВД России по Смидовичскому району начало распространять ориентировки на пропавшего, на него завели розыскное дело, но результатов это никаких не дало. Известно только, что с друзьями он не ссорился, хотя и уходил от них не совсем трезвым.

Правоохранительные органы выдвигали версию, что мужчина мог заблудиться в лесу, но при себе у него был сотовый телефон, и почему он им не воспользовался - загадка, возможно, между населенными пунктами нет сотовой связи, или батарея телефона попросту разрядилась.

- Розыскное дело на данного гражданина заведено еще в прошлом году. Ориентировки были даны в СМИ, а также имеются в общедоступных местах поселка Смидович. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативные мероприятия, - рассказали редакции в УМВД России по ЕАО.

И вот, спустя почти восемь месяцев, биробиджанский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины. Следователи проводили проверки, собирали материал и выдвигали версии случившегося.

- Есть версия, что он заблудился, но, тем не менее, в таких случаях мы возбуждаем дело и устанавливаем не только процессуальным, но и следственным путем. Все отрабатываем, - рассказали в региональном ведомстве.

Куда он запропастился, и что могло с ним случиться - никто по сей день не знает. Алексей Уткин носил кардио-стимулятор, а значит, у него имелись проблемы со здоровьем, и вполне возможно, что мужчине могло стать плохо где-то по пути домой. Однако даже если допустить самый трагический исход, на его тело наверняка бы уже кто-то наткнулся, в сентябре в лес выходит много грибников.

У мужчины имеются особые приметы - его нога от самого колена до лодыжки покрыта глубокими шрамами от аппарата Илизарова. На предплечье большая татуировка в виде черепа с пулей и надписью ГРАО, а на среднем пальце кисти набит перстень.

На данный момент правоохранители неоднократно проводили поиски мужчины в окрестностях, следователи собрали показания с тех, кто последним видел Алексея, провели все необходимые процессуальные действия, и теперь устанавливают в деталях обстоятельства исчезновения. Уголовное дело расследуют.

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