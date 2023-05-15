Не выкарабкался: мужчина, попавший в две аварии за 10 минут, умер в реанимации в Комсомольске

Мужчина после аварии оставался лежать на дороге до приезда врачей Фото: скриншот из видео

История сродни сиквелу фильма «Пункт назначения» произошла в Комсомольске 12 мая. Правда, если в кино главные герои остались живы, в реальности развязка оказалась трагичной.

Все началось ранним утром пятницы, когда 37-летний житель Города юности шел на работу. В районе дома №103 на Ленинградской мужчина попал под колеса «Тойоты-Камри». Машина сбила пешехода, отбросив его на несколько метров вперед.

- Водитель пошел на обгон, выехав на встречную полосу. В это время пострадавший переходил проезжую часть по зебре. Иномарка не уступила дорогу пешеходу. Мужчина получил тяжелые травмы, и его на скорой увезли в больницу, - рассказали в УГИБДД по Комсомольску.

Стоит отметить, что за рулем «Тойоты» находился 34-летний мужчина, у которого 14 лет водительского стажа. Когда на место аварии приехала полиция, он отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.

Пока на месте аварии разбирались правоохранители, карета скорой везла тяжелораненого мужчину в городскую больницу №7. Пациент находился в критическом состоянии, поэтому на счету была каждая минута. Машина ехала с включенной звуковой сиреной и световыми сигналами, но довезти пострадавшего в клинику не получилось.

- В 7:39 на перекрестке Советской и Победы в «Газель» врезалась «Хонда-Спайк», не пропустившая бригаду медиков. За рулем была женщина 36 лет. От удара в машине лопнул бензобак, и топливо разлилось на дорогу. В салоне скорой находились две женщины-фельдшера 48 лет, которые также пострадали при аварии, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Момент аварии с каретой скорой на перекрестке Советской и Победы Фото: @komsagram

К месту ДТП приехала другая машина скорой, которая увезла уже трех пострадавших в больницу. Медики получили травмы разной тяжести, а вот состояние мужчины было критическим. Его сразу перевели в отделение реанимации.

Место аварии на перекрестке улиц Советской и Победы Фото: ОГИБДД по Комсомольску

- К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в реанимации в течение суток после аварии, - рассказала Ольга Голубева.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства двух аварий, которые привели к смерти мужчины. Они пока не дают официальных комментариев, чтобы не нарушать тайну следствия.

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НАЧАЛО ИСТОРИИ:

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