Будто по сценарию: выживший после ДТП мужчина через 10 минут попал в другую аварию в Комсомольске

В две аварии за 10 минут попал житель Комсомольска Фото: скриншот из видео

Мужчина дважды за полчаса попал в ДТП, ни разу не сев за руль. Сначала его сбила машина, а потом скорую, в которой пострадавшего везли в больницу, протаранил лихач на иномарке. За жизнь пациента теперь борются врачи.

Утро пятницы для 37-летнего жителя Комсомольска ничем не отличалось от других дней. В 7:30 мужчина шел по привычному маршруту на работу по улице Ленина. В районе дома №103 он вышел на зебру, чтобы перейти дорогу, но добраться до противоположной стороны не смог. Из-за едущих в неспешном потоке машин вылетела «Тойота-Камри». Иномарка на полной скорости сбила мужчину, из-за чего его отбросило вперед на несколько метров.

«Тойота» ехала в сторону Жуковского. Водитель пошел на обгон по встречке, предварительно вжав педаль газа в пол. Когда он заметил пешехода перед машиной, было уже поздно. Автомобиль не успел сбавить скорость перед столкновением.

- Пострадавший получил тяжелые травмы и оставался лежать на дороге до приезда медиков. Врачи погрузили мужчину в машину скорой помощи и повезли его в больницу №7, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

«Газель» ехала с включенной сиреной, чтобы поскорее доставить пациента в отделение. Машины уступали дорогу скорой, пока в 7:40 на перекрестке Советской и Победы водитель «Хонды-Спайк» не протаранил автомобиль в бок.

- Кроме пациента, который находился в скорой, в аварии пострадали все медработники, в том числе водитель. Их всех госпитализировали, - добавила Ольга Голубева.

Момент аварии с каретой скорой на перекрестке Советской и Победы Фото: @komsagram

При аварии в одной из машин лопнул бензобак, из-за чего разлилось топливо. К месту приехали сотрудники МЧС, чтобы смыть бензин с дороги.

Пострадавшего в двух авариях мужчину сразу перевели в реанимацию. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее на дорогах. Если скорая едет с включенным проблесковым маячком синего цвета и сиреной, ей нужно уступить дорогу. От этого могут зависеть человеческие жизни. Каждый может оказаться в опасной ситуации, когда счет идет на минуты. Важно не только соблюдать правила дорожного движения, но и всегда оставаться человечными по отношению друг к другу.

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