Автомобиль врезался в машину скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре

Автомобиль врезался в машину скорой помощи Фото: скриншот из видео

В соцсетях появилось видео из Комсомольска, где 12 мая произошла авария с каретой скорой помощи и «Хондой». Как пишут городские паблики, медики везли тяжелобольного пациента, ранее пострадавшего в ДТП. Машина двигалась с включенными спецсигналами. На пересечении Советской и Победы иномарка не пропустила скорую, протаранив ее в бок.

Сообщается, что пациента увезли в больницу подоспевшие к месту аварии медики. Также пишут, что госпитализировали фельдшеров, которые были в скорой во время ДТП. На место прибыли пожарные и полиция. Сотрудники ГИБДД устанавливают детали произошедшего.

Ранее мертвую женщину нашли в салоне автобуса на автовокзале в Переяславке. Автобус следовал из Вяземского в Хабаровск, а Переяславка была его промежуточным пунктом.

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