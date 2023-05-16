Душили и жестоко издевались: волонтеры выкупили избитого кота, чтобы спасти от маргинальных хозяев в Хабаровске

Теперь с красавцем все в порядке, о нем заботятся добрые люди Фото: скриншот с видео

На прошлой неделе в Хабаровске произошел странный инцидент: группа волонтеров и зоозащитников выкупила избитого кота у его же хозяев за пять тысяч рублей. Этот случай быстро получил огласку в Сети, а «КП» - Хабаровск» удалось выяснить подробности и разобраться в истории.

В городских пабликах и социальных сетях распространили видеоролик, на котором неизвестные издеваются над котом. На кадрах кот лежит на деревянном балкончике за окном, а из квартиры две пары рук то душат животное, то хватают его, поднимают и бьют. Неравнодушные соседи, снявшие акт живодерства на камеру телефона, попытались вразумить хозяев, однако реакции из той квартиры не последовало.

Этот видеоролик дошел до волонтеров благотворительного фонда «Мария», в тот же момент активисты отправились выручать животное. Приехав по адресу, они застали неприятную картину: дверь открыла женщина, явно любящая алкогольные напитки, из самой квартиры исходила вонь, а внутри жилого помещения явно уже много лет не делали ремонт и пренебрегали уборкой.

На требование отдать кота тем, кто о нем позаботится, хозяйка ответила отказом. А на претензии о том, что они издеваются над бедным животным, женщина ответила, что это вовсе не она сотворила, а какой-то мужчина, имени которого она не вспомнила.

- Отдавать нам кота она не хотела, и мы пошли на крайние меры - предложили ей деньги, пять тысяч рублей. На предложение она охотно согласилась, взяла деньги и пошла внутрь со словами, что сейчас найдет кота. Через пару минут она нам вынесла беднягу, - рассказывает Мария, основательница благотворительного фонда.

Внешний вид у кота был не из лучших - всклокоченный, разбита губа, а сам он истошно кричал. После того как волонтеры забрали животное, тут же отвезли в больницу. Врачи сообщили, что у кота цистит. Вероятно, кот из-за болезни мочился по углам, и это бесило хозяйку, поэтому животное и били.

Пристраивать кота волонтеры пока не стали, Ольга, одна из активисток, участвующих в выкупе, забрала рыжего красавца к себе. Первое время он, конечно, кричал, но сейчас у него все в порядке, его не обижают и о нем заботятся.

Эта история закончилась для животного благополучно, однако зоозащитники опасаются теперь, что такая практика может спровоцировать других живодеров на подобные действия.

- Я думаю, что без самой крайней необходимости выкупать животных у таких людей за деньги нельзя, надо искать другие выходы, чтобы забрать животное. Потому что для них это может стать способом получить деньги, золотой жилой, в результате они могут начать бесконечно подбирать котов, издеваться над ними и продавать вот так, - говорит «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат Законодательной думы края и зоозащитница.

Тем не менее животное спасено, теперь у него есть семья и заботливые хозяева. К слову, руководитель фонда уже не впервые спасает животных от верной гибели. Совсем недавно Мария с другими активистами забрали нескольких щенков из плохой семьи. Что стало с их мамой - непонятно, но теперь она мертва, а о том, что щенкам нужна помощь, тоже сообщили соседи.

- Щенков мы забрали, выхаживаем, они совсем маленькие еще. И сейчас будем их пристраивать в добрые руки. Если кто-то заинтересуется верным другом, то мы будем рады посодействовать, - говорит Мария.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гулял с собаками и потерял сознание: хозяин попал в больницу, а такса показала неравнодушным жителям Хабаровска, где ее дом

Жители Хабаровска спасли оставшихся на площади без присмотра хозяина собак(подробнее)