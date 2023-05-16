Кровля обрушилась, троих человек вытащили: крупный пожар в Хабаровском районе удалось локализовать

Огонь охватил почти 600 квадратных метров площади Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Последствия крупного пожара в жилом трехэтажном доме в селе Тополево Хабаровского района оказались фатальными. Огонь уничтожил кровлю дома, в результате часть ее не выдержала и обрушилась, поврежденными оказались балконы, фасад и несколько квартир. К счастью, никто из людей не пострадал, однако спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Всего дом покинули 25 человек, троих вытаскивали с помощью специальных устройств.

До сих пор на месте ведутся работы по проливке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хронология событий

Возгорание случилось в квартире №18 второго дома по улице Квартал Крылатское. Сообщение о ЧП поступило в ЕДДС района около 13 часов дня. Тут же на место оперативно выехали пожарные расчеты.

- На момент прибытия первого расчета был виден черный дым, обнаружено, что горит крыша на всей площади. Из-за особенностей планировки и конструкции здания огонь распространился на балконы, а также нанес ущерб шести квартирам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Часть кровли обрушилась Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Огонь пытались локализовать по нескольким точкам - на самой крыше, внутри здания и на фасаде. Остановить дальнейшее распространение огня пожарным удалось почти через час. А еще через 40 минут огонь был ликвидирован на площади в 600 квадратных метров.

Работа на месте пожара еще не окончена, спасатели занимаются проливкой конструкций и обследованием территории.

С жильцами работают психологи

Когда пожарные приехали на место, началась экстренная эвакуация. Всего дом покинули 25 человек, троих спасатели вытаскивали с помощью спецустройств. Как сообщили редакции в краевом ведомстве, на такие крупные ЧП всегда выезжают психологи, чтобы провести работу с людьми. Многие в такие моменты не могут совладать с эмоциями, поддаются панике. Задача специалистов - успокоить людей и провести разъяснительную работу.

К тушению пожара привлекалось 40 человек и 13 единиц техники. После происшествия прокуратура Хабаровского края начала проверку. В настоящее время к работе приступили и специалисты Госпожнадзора. Они будут собирать материалы, проводить экспертизы, чтобы выяснить причину и обстоятельства случившегося.

причину возгорания будут выяснять специалисты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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