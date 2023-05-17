27 мая центральную часть города перекроют для фестиваля "Счастливый Хабаровск" Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск активно готовится встретить свой 165-й день рождения. В этом году праздничные мероприятия пройдут 27 мая. Грандиозный фестиваль-ярмарка «Счастливый Хабаровск» начнет свою работу с 15:00, для него перекроют центральную часть города - улицу Муравьева-Амурского от Дзержинского до Тургенева. В связи с перекрытием улиц 27 мая в Хабаровске изменится схема движения общественного транспорта.

Как будет ходить общественный транспорт в Хабаровске в День города

По измененным маршрутам общественный транспорт в городе начнет движение с 13:00 и до 19:00. По информации администрации Хабаровска, троллейбусы маршрута №1 будут ездить от аэропорта до улицы Московской. Поменяется карта и для автобусов. Публикуем обновленную схему движения.

Маршрут 1Л будет ездить с улицы Ленина по Волочаевской на улицу Серышева и далее по установленному маршруту. 1С - с Серышева по Дзержинского на улицу Ленина и дальше по маршруту.

Автобусы под номерами 8, 17 и 49 в центр попадут с улицы Калинина по Серышева, Дзержинского, Ленина на улицу Волочаевскую и затем тоже по своему маршруту.

Автобус №10 от автовокзала будет следовать с Серышева по Дзержинского, выезжать на улицу Ленина и дальше уже по своим остановкам.

14, 19, и 82 маршруты в центр с Муравьева-Амурского попадут через Волочаевскую, Амурский бульвар, Пушкина на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам.

А из центра с Муравьева-Амурского с правым поворотом на улицы Тургенева, Ленина, по улице Волочаевской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам.

23-й автобус в центр проедет с Серышева через Дзержинского, затем, выезжая на Ленина, поедет по своим остановкам.

Автобус 29К будет ехать напрямик с Волочаевской до Амурского бульвара, минуя перекрытый участок, а 29П - с Амурского бульвара по Дзержинского на Ленина и дальше по своему маршруту.

34-й маршрут тоже изменится. С автовокзала автобус поедет через центр по Дзержинского, Уссурийскому бульвару, Тургенева и дальше по своей схеме. В обратную сторону этот автобус поедет с Запарина по Ленина и Волочаевской на Муравьева-Амурского.

- Маршрут №52 при движении от переулка Облачного с улицы Ленина будет следовать по улице Волочаевской до Амурского бульвара и далее по установленному маршруту. Маршрут №56 в направлении центра города с улицы Муравьева-Амурского будет следовать по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленному маршруту, - сообщили в мэрии Хабаровска.

Автобус под номером 61К с Железнодорожного вокзала поедет по Серышева и Комсомольской на Амурский бульвар, затем на улицу Запарина, направо на Серышева, Ленинградскую и до ж/д вокзала.

61С с Комсомольской поедет налево на бульвар и на Запарина, потом направо на Серышева, Ленинградскую и до вокзала.

Маршрут №71 в сторону Северного двинется с Запарина по Ленина и Волочаевской, затем выскочит на Серышева и дальше поедет по своей схеме.

73-я маршрутка с Запарина также поедет по Ленина и Волочаевской, затем по Муравьева-Амурского, Дзержинского, Ленина и до Калинина, а дальше по своему привычному маршруту.

Изменится схема и для маршруток под номерами 83 и 83П. Первая будет ездить с Запарина направо на Ленина и до Дзержинского, а дальше по своему обычному ходу. А вторая - с Ленина по Волочаевской, затем по Муравьева-Амурского и Дзержинского на Ленина.

Контролировать движение будут госавтоинспекторы. В день города в центре могут на время приостанавливать движение автобусов. Хабаровчан просят при выстраивании своих планов и поездок в этот день учитывать изменения.

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