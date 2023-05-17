Ржавые ножи и колотая посуда: в детском саду Хабаровского края воспитанников кормили не по нормативам

Ржавые ножи и колотая посуда: в детском саду Хабаровского края детей кормили не по нормативам
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В ходе проверки прокуратура Хабаровского края выяснила, что детей в детском саде №1 села Аян кормили едой, приготовленной без йодированной соли, как прописано в ГОСТе. Разделочные доски имели механические повреждения, на кухонных ножах обнаружена ржавчина, посуда, предназначенная для приема пищи, имела дефекты и сколы.
- Соль в еде была, но не йодированная. Наше село находится в районе крайнего севера, и достать йодированную поваренную соль проблематично. Что касается ржавчины, ее было совсем немного на консервном ноже, а на посуде были сколы из-за неаккуратного мытья. Все нарушения уже устранены, - рассказала Сынару Чибыкова, заведующая детским садом №1 «Северянка».
В рекомендациях СанПиНа прописано, что использование алюминиевой кухонной посуды недопустимо. Такие материалы вредны для здоровья. Поверхность алюминиевых столовых приборов может вступать в реакцию с кислыми продуктами, образуя вредные соединения, и причинять вред здоровью даже в маленьких количествах.
По ГОСТу в приготовлении пищи следует использовать йодированную поваренную соль, так как от недостатка йода в той или иной степени страдают практически все. Но лишь в йодированной соли йод практически не теряется при приготовлении пищи.
- Детский сад и его заведующая привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Они получили наказание в виде штрафа в размере 33 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры, нарушения были устранены.
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