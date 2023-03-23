Уголовное дело из-за массового отравления детей завели в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В Еврейской автономной области завели уголовное дело из-за массового отравления людей. Вспышка кишечной инфекции произошла в поселке Лондоко-завод. Проверку провела прокуратура.

С 16 по 17 марта в фельдшерско-акушерский пункт поселка за медицинской помощью обратились 25 человек. В их числе – 22 ребенка.

- Как показала проверка, и с учетом заключения Управления Роспотребнадзора по ЕАО, при оказании услуги по подаче жителям питьевой воды через центральную систему водоснабжения не были осуществлены контрольные мероприятия по соблюдению гигиенических требований к ее качеству, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В итоге употребление воды привело к массовому отравление людей острой кишечной инфекцией. К счастью, все случаи протекают в легкой форме, класть в стационар никого не пришлось. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Материалы проверки прокуратура передала в Следственный комитет. Там завели уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Пока следователи выясняют подробности произошедшего: допрашивают свидетелей и потерпевших, проводят экспертизы. Они оценят действия работников компании, которая поставляет воду в поселок.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.