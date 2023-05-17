Учитель, которого ждут: 14 преподавателей в новом учебном году пополнят школы Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учителя - это наименее защищенная социальная группа в нашем обществе, при этом их значимость сложно переоценить. Педагог - это призвание, образ жизни. Так, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника, в рамках которого планируется возродить должное уважение к учителям и повысить интерес молодежи к педагогике.

В 2019 году в России стартовала программа поддержки педагогов «Земский учитель», которая является частью нацпроекта «Образование». Благодаря ей в школах отдаленных районов региона можно будет полностью укомплектовать педагогический состав. Учителя получают возможность работать там, где в них особенно нуждаются, а в сельских школах появляется новый импульс для развития.

Учителя должны соответствовать ряду запросов и пройти конкурс. Каждый регион сам устанавливает эти требования. Например, наличие ученой степени в области предмета, возможность учителя преподавать смежные дисциплины, педагогический стаж более десяти лет.

В Хабаровском крае нет ограничений по стажу преподавательской деятельности, однако учитывается профессиональная подготовка учителей.

- К примеру, если педагог имеет высшее образование уровня специалитета или магистратуры, то это дополнительные три балла к рейтингу, а если у него только среднее профессиональное образование, то это один балл, - уточнила Евгения Матаржук, начальник отдела аттестации и повышения квалификации министерства образования Хабаровского края.

ПЕРЕЕЗД

Переезд в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или же город с населением до 50 тысяч человек является основным условием для участия в программе. В Хабаровском крае это могут быть такие города: Амурск, Бикин, Вяземский, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань. По приезде жилье педагогу может быть предоставлено местной администрацией, но законодательно это условие не закреплено. Поэтому участник программы должен быть готов арендовать жилье самостоятельно.

РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ

В краевом министерстве образования и науки отметили, что по проекту «Земский учитель» преподаватели получают единовременную выплату - два миллиона рублей до 1 декабря текущего года. Деньги идут из двух источников. Большая часть из федерального бюджета - 1,68 миллиона рублей и 320 тысяч рублей краевых средств. При этом нужно отработать в выбранной школе не менее пяти лет. Если учитель увольняется из школы раньше, то он обязан вернуть полученную выплату в полном объеме независимо от того, сколько лет он уже отработал.

Условия для получения выплаты:

- возраст от 18 до 55 лет;

- среднее профессиональное или высшее педагогическое образование;

- трудоустройство на должность с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку.

В следующем учебном году 14 учителей начнут работать в школах Солнечного, Охотского, Хабаровского, имени Лазо, Амурского, Вяземского, Нанайского, Николаевского и Верхнебуреинского районов. Приступят к работе учителя физики, математики, русского языка и литературы, информатики, начальных классов, английского языка. Среди них - обладатели квалификационных категорий, победители и призеры конкурсов профессионального мастерства.

Напомним, с начала реализации программы в край привлечено четыре «земских учителя»: в Амурский, Ванинский и Верхнебуреинский районы.

С более подробной информацией об условиях программы можно ознакомиться на официальном сайте программы «Земский учитель».

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