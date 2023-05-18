Тонны бесплатной селедки: жители Колымы машинами вывозят рыбу с берега моря

Жители Колымы днем и ночью приезжают и машинами вывозят бесплатную рыбу с берегов моря Фото: "МагаданНИРО"

Повторение прошлогоднего сценария происходит прямо сейчас на побережье моря на Колыме. Как и в 2022 году, в мае этого года тихоокеанская сельдь начала заходить на нерест в бухты, но с отливом не смогла покинуть место и осталась плескаться на мелководье. Жители области, отметив благой дар природы, отправились за добычей, вооружившись ведрами, мешками и большими бочками.

- У нас тут селедку собирают и днем, и ночью, на берегу очень много народу, целыми машинами вывозят, а рыба все не кончается. В прошлом году так же было, - рассказывает редакции Оксана, колымчанка.

В Сети тут же разошлись видеоролики с места событий. На кадрах видно, как жители стоят в воде, а вокруг них водоем словно живой - сельдь плещется и бьется о резиновые сапоги.

На другом ролике издалека видно, что все побережье заставлено машинами, люди уже второй день собирают бесплатную рыбу. Не останавливается вылов и ночью, под светом фонариков самые отчаянные колымчане гребут селедку целыми ведрами.

Как сообщили в магаданском филиале ФГБНУ «ВНИРО», в этом году особенно много рыбы в акватории Ольской лагуны. Ученые ведут непрерывный мониторинг и исследуют нерестовые миграции этой рыбы и границы ее нерестилищ. Ученые отметили, что в этом году подходы сельди к северному побережью начались в середине мая.

- В этом году массовые подходы нерестующей сельди на акватории Ольской лагуны отмечены 16-17 мая. Этим традиционно воспользовались жители близлежащих поселков и города Магадана, вручную собирающие во время отлива сельдь, не покинувшую лагуну, - рассказали в «МагаданНИРО».

Это явление, по словам ученых, не является аномальным. Такое происходит из-за блокировки берегов не успевшими сойти льдами или из-за чрезвычайно высокой численности вида - часть просто выбрасывает на берег. Так или иначе специалисты будут отслеживать ситуацию, оценивать степень обыкрения и прогнозировать число будущих поколений тихоокеанской сельди.

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