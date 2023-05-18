«Что это у него в руках?»: в Хабаровске обнаружили мужчину с подозрительным предметом

Подозрительного мужчину задержали
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Хабаровске неизвестный мужчина перепугал жителей Южного микрорайона. Он не сделал практически ничего вызывающего. Лишь сидел на тротуаре в одном из дворов Индустриального района. Прохожие посчитали, что он спит, а когда подошли ближе, увидели в его руках странный предмет, похожий... на гранату. Произошедшее сняли на видео очевидцы и слили его в сеть.
Мужчина явно был не в себе. Фото: скриншот с видео.
На место сразу же вызвали полицию и оперативные службы. Прибывшие на место спасатели и полицейские тут же оцепили территорию, чтобы никто из местных жителей в случае чего не пострадал.
- Сотрудники полиции доставили горожанина в отдел полиции. В ходе личного досмотра у него были обнаружены два предмета для занятия страйкболом, не предоставляющие опасности для окружающих, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.
46-летний мужчина с видимыми признаками алкогольного опьянения оказался жителем Индустриального района. Как он оказался на тротуаре с оборудованием для страйкбола и почему спал на улице - предстоит выяснить.
Сейчас полиция проводит проверку по произошедшему, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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