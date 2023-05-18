«Что это у него в руках?»: в Хабаровске обнаружили мужчину с подозрительным предметом

Подозрительного мужчину задержали Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске неизвестный мужчина перепугал жителей Южного микрорайона. Он не сделал практически ничего вызывающего. Лишь сидел на тротуаре в одном из дворов Индустриального района. Прохожие посчитали, что он спит, а когда подошли ближе, увидели в его руках странный предмет, похожий... на гранату. Произошедшее сняли на видео очевидцы и слили его в сеть.

Мужчина явно был не в себе. Фото: скриншот с видео.

На место сразу же вызвали полицию и оперативные службы. Прибывшие на место спасатели и полицейские тут же оцепили территорию, чтобы никто из местных жителей в случае чего не пострадал.

- Сотрудники полиции доставили горожанина в отдел полиции. В ходе личного досмотра у него были обнаружены два предмета для занятия страйкболом, не предоставляющие опасности для окружающих, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

46-летний мужчина с видимыми признаками алкогольного опьянения оказался жителем Индустриального района. Как он оказался на тротуаре с оборудованием для страйкбола и почему спал на улице - предстоит выяснить.

Сейчас полиция проводит проверку по произошедшему, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ружье с патронами изъяли у жителя ЕАО

Разрешения на него у мужчины не было (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.